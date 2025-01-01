«Яник» із Волині розповів, як узяв у полон російського військового

Пан Михайло родом із села Майдан Ковельського району, що на Волині. В період з 2017 по 2019 роки чоловік проходив строкову службу в радіотехнічних військах. Тоді ж і одержав від побратимів, похідне від прізвища, псевдо «Яник».

Про це у фейсбуці повідомляє 100 окрема механізована бригада.

Після «строчки» Михайло тривалий час працював на будівництві, але з початком повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини.

За час війни «Яник» пройшов шлях від піхотинця до головного сержанта механізованої роти 2 механізованого батальйону 100 омбр.
У складі «Сталевої Сотки» Михайло брав участь у боях за Серебрянський ліс, Очеретине та Торецьк. Зараз боєць разом із побратимами стримує ворога на Костянтинівському напрямку.

«В порівнянні з 2022 роком театр бойових дій суттєво змінився. Зараз – епоха дронів, і під час битви за Торецьк ми це дуже добре відчули на собі», – розповідає «Яник».
Михайло пригадав, як разом із побратимами вдалося захопити в полон окупанта.

«Це був сибіряк. Під час бесіди він нам розповів, що більшість представників країни 404 прийшли на війну виключно через гроші», – пригадує «Яник».

За словами Михайла, він вже неодноразово думав над тим, чим займеться після війни, але згодом вирішив: головне – повернутися живим до своєї родини, а далі – час покаже.
До речі, родина у «Яника» чимала: мама, дві сестри та молодші брати, один із яких також захищає Україну на Харківському напрямку.

