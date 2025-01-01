На Волині спіймали велосипедиста з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 07:32
У Ковелі патрульні виявили велосипедиста з ймовірно наркотичними речовинами.
Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волині.
26 листопада, близько 2-ї години ночі, на вулиці Симоненка патрульні зупинили велосипедиста, який рухався під час комендантської години та порушував ПДР.
Під час спілкування чоловік почав нервувати та плутатися у словах. Тож інспектори вирішили провести поверхневу перевірку. У ході перевірки з його кишені випав згорток із кристалічною речовиною, зовні схожою на наркотичну.
Патрульні одразу викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Крім того, патрульні винесли на порушника постанову за ч. 2 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху особами, які керують велосипедами) КУпАП.
