Рашисти вбили дроном жінку та дитину в Херсоні
Сьогодні, 03:41
У Корабельному районі Херсона війська РФ скинули вибухівку з дрона на автомобіль, унаслідок чого на місці загинула жінка та дитина, поранення отримав чоловік.
Про це 26 листопада повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, - пише Кореспондент.
Зазначається, що близько 19:40 окупанти скинули вибухівку з дрона на автівку, через що на місці загинула 34-річна херсонка та 6-річна дитина.
Також поранення отримав 50-річний чоловік, якого доправили до лікарні з контузією, вибуховою й закритою черепно-мозковою травмами, уламковими пораненнями голови, шиї, спини та руки.
Нагадаємо, сьогодні російські війська обстріляли Центральний район Херсона. Внаслідок ворожої атаки постраждала 31-річна жінка.
Також війська РФ ввечері 26 листопада обстріляли Чорнобаївку Херсонської області. Поранення дістали четверо людей.
