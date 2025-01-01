Рашисти вбили дроном жінку та дитину в Херсоні





Про це 26 листопада повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, - пише



Зазначається, що близько 19:40 окупанти скинули вибухівку з дрона на автівку, через що на місці загинула 34-річна херсонка та 6-річна дитина.



Також поранення отримав 50-річний чоловік, якого доправили до лікарні з контузією, вибуховою й закритою черепно-мозковою травмами, уламковими пораненнями голови, шиї, спини та руки.



Нагадаємо, сьогодні російські війська обстріляли Центральний район Херсона. Внаслідок ворожої атаки постраждала 31-річна жінка.



Також війська РФ ввечері 26 листопада обстріляли Чорнобаївку Херсонської області. Поранення дістали четверо людей.

У Корабельному районі Херсона війська РФ скинули вибухівку з дрона на автомобіль, унаслідок чого на місці загинула жінка та дитина, поранення отримав чоловік.Про це 26 листопада повідомив начальник Херсонської ОВА, - пише Кореспондент. Зазначається, що близько 19:40 окупанти скинули вибухівку з дрона на автівку, через що на місці загинула 34-річна херсонка та 6-річна дитина.Також поранення отримав 50-річний чоловік, якого доправили до лікарні з контузією, вибуховою й закритою черепно-мозковою травмами, уламковими пораненнями голови, шиї, спини та руки.Нагадаємо, сьогодні російські війська обстріляли Центральний район Херсона. Внаслідок ворожої атаки постраждала 31-річна жінка.Також війська РФ ввечері 26 листопада обстріляли Чорнобаївку Херсонської області. Поранення дістали четверо людей.

