Захищаючи Україну загинув воїн з Волині Євгеній Герасимук

Захищаючи Україну загинув воїн з Волині Євгеній Герасимук
Гірка звістка знову надійшла на Волинь та у Камінь-Каширську територіальну громаду.

Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.

"Лави Небесного війська поповнив наш краянин, вірний син України, уродженець села Видерта – Герасимик Євгеній Васильович, 1986 року народження. Життя Захисника трагічно і передчасно обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту української держави 24 листопада 2025 року в Харківській області", - йдеться у повідомлнні на сторінці.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, Камінь-Каширський, Видерта, втрата, смерть, загибель, Євгеній Герасимук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Захищаючи Україну загинув воїн з Волині Євгеній Герасимук
Сьогодні, 01:15
27 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Донеччині від FPV-удару загинув воїн з Волині Олександр Вихневич
26 листопада, 23:15
На трасі Ковель-Ягодин зіткнулися дві вантажівки, двох вирізали з кабіни. ФОТО
26 листопада, 22:23
Як на Волині укріплюють кордон з білоруссю
26 листопада, 21:59
Медіа
відео
1/8