Захищаючи Україну загинув воїн з Волині Євгеній Герасимук
Сьогодні, 01:15
Гірка звістка знову надійшла на Волинь та у Камінь-Каширську територіальну громаду.
Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.
"Лави Небесного війська поповнив наш краянин, вірний син України, уродженець села Видерта – Герасимик Євгеній Васильович, 1986 року народження. Життя Захисника трагічно і передчасно обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту української держави 24 листопада 2025 року в Харківській області", - йдеться у повідомлнні на сторінці.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.
