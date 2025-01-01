Захищаючи Україну загинув воїн з Волині Євгеній Герасимук

Гірка звістка знову надійшла на Волинь та у Камінь-Каширську територіальну громаду.Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці."Лави Небесного війська поповнив наш краянин, вірний син України, уродженець села Видерта – Герасимик Євгеній Васильович, 1986 року народження. Життя Захисника трагічно і передчасно обірвалося під час виконання бойового завдання із захисту української держави 24 листопада 2025 року в Харківській області", - йдеться у повідомлнні на сторінці.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.