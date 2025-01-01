27 листопада на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження відзначає волинська актриса С(на фото).27 листопада іменини святкують ті, кого нарекли Олексій, Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Роман, Сергій, Федір, Яків.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, миру, радості й достатку.На Волині цього дня у 2007 році неподалік від Луцького підшипникового освятили новий храм на честь пророка Божого Іллі.27 листопада в Україні святкують День заснування Національної Академії Наук (НАНУ). Ця дата символізує важливий етап у розвитку української науки, адже саме цього дня 1918 року було засновано Українську академію наук (УАН), яка стала попередницею сучасної НАНУ. Академію було створено за ініціативою гетьмана Павла Скоропадського під час Української Держави. Її першим президентом став видатний учений Володимир Вернадський, який зробив великий внесок у розвиток геохімії, біогеохімії та філософії науки. УАН мала стати науковим осередком для розвитку природничих і гуманітарних наук в Україні, сприяти інтеграції української науки у світовий контекст і підтримувати національне відродження.У радянський період академія отримала назву Академії наук Української РСР, її структура та напрямки роботи значно розширилися. Після проголошення незалежності України в 1991 році академія набула сучасної назви – Національна академія наук України. НАНУ стала провідною установою в багатьох галузях науки, включаючи інформаційні технології, фізику, біологію, хімію, а також соціально-гуманітарні науки.Також 27 листопада День шпильок і голок. Цей незвичайний день має цікаве походження та різні інтерпретації, пов’язані як із мистецтвом, так і з повсякденним життям. День шпильок і голок виник у США і спочатку мав стосунок до театрального мюзиклу "Pins and Needles", який був створений і поставлений 1937 року в Нью-Йорку. Ця вистава, що висвітлювала соціальні та політичні проблеми того часу, мала великий успіх і залишила слід в історії мистецтва. Вона була пов'язана із профспілковим рухом, адже учасниками вистави були працівники текстильної промисловості.А ще 27 листопада День захисту черепах. Це міжнародна ініціатива, покликана привернути увагу до охорони черепах і збереження їхнього природного середовища існування.