На трасі Ковель-Ягодин зіткнулися дві вантажівки, двох вирізали з кабіни. ФОТО
Сьогодні, 22:23
На автошляху Ковель–Ягодин сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох вантажних автомобілів.
Рятувальникам довелося деблоковувати двох осіб. Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
Сьогодні о 18:44 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на території Маневицької громади, на автошляху Ковель–Ягодин.
До місця події оперативно прибули рятувальники 13-ї ДПРЧ сел. Маневичі та 4-ї ДПРЧ м. Ковель. По прибуттю встановлено: сталося зіткнення двох вантажних автомобілів. У кабіні одного з транспортних засобів затиснуло двох чоловіків.
За допомогою гідравлічного інструменту бійці ДСНС провели роботи з деблокування потерпілих та передали їх медикам для подальшої госпіталізації.
