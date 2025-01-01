На Харківщині загинув воїн з Волині Тарас Парфенюк
Сьогодні, 21:16
Пекучий біль і гіркий смуток війни знову торкнувся Волині. Страшна звістка про загибель воїна-краянина надійшла у Іваничівську громаду.
Про це повідомили на сайті громади у фейсбуці.
"24 листопада 2025 року загинув житель селища Іваничі Тарас Парфенюк, 1983 року народження. Парфенюк Тарас Володимирович, відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, загинув в бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту Одрадне Куп'янського району Харківської області", - йдеться у повідомленні.
Детальна інформація про прибуття тіла загиблого Героя буде подано згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сайті громади у фейсбуці.
"24 листопада 2025 року загинув житель селища Іваничі Тарас Парфенюк, 1983 року народження. Парфенюк Тарас Володимирович, відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, загинув в бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту Одрадне Куп'янського району Харківської області", - йдеться у повідомленні.
Детальна інформація про прибуття тіла загиблого Героя буде подано згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Харківщині загинув воїн з Волині Тарас Парфенюк
Сьогодні, 21:16
Пилососи, як вибрати ідеальний варіант для вашого дому
Сьогодні, 20:45
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 27 листопада
Сьогодні, 20:00
У Луцьку вночі затримали водійку без прав
Сьогодні, 18:32