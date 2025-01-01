На Харківщині загинув воїн з Волині Тарас Парфенюк

Пекучий біль і гіркий смуток війни знову торкнувся Волині. Страшна звістка про загибель воїна-краянина надійшла у Іваничівську громаду.Про це повідомили на сайті громади у фейсбуці."24 листопада 2025 року загинув житель селища Іваничі, 1983 року народження. Парфенюк Тарас Володимирович, відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, загинув в бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту Одрадне Куп'янського району Харківської області", - йдеться у повідомленні.Детальна інформація про прибуття тіла загиблого Героя буде подано згодом.