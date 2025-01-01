Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 27 листопада

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 27 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 27 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 27 листопада

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 2-4° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 0-5° тепла.

