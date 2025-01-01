Криївка, у якій жив Ніл Хасевич: у музеї на Волині відтворили схованку упівця
Сьогодні, 19:03
У Волинському краєзнавчому музеї відкрили виставку робіт члена Української повстанської армії Ніла Хасевича та презентували реконструкцію криївки, у якій жив художник-упівець.
Про це Суспільному 26 листопада розповів завідувач відділу історії Волині краєзнавчого музею Богдан Зек.
Автори виставкового проєкту — докторка філософії у галузі історії, провідна наукова співробітниця Людмила Пінчук та молодший науковий співробітник Назарій Романюк.
Експозицію "Ніл Хасевич: мистецтво, як зброя" присвятили 120 річниці від часу народження упівця. Як сказав Богдан Зек, на експозиції виставили кількадесят екслібрисів та графік художника, які зберігаються у колекції музею і свого часу були передані Службою безпеки України та відвідувачами. Також учасникам відкриття виставки дарували репринтні видання графічних творів.
Для експозиції підготували реконструкцію криївки, у якій Хасевич провів свої останні дні та загинув 4 березня 1952 року. Її відтворили за архівними документами та результатами досліджень істориків, у яких знайшли свідчення про вигляд схову.
"Ми не відтворювали вхідний отвір, тобто лаз, яким спускалися в криївку, не відтворювали вентиляційні отвори, а сам простір, в якому вони перебували та розмір — 2,40 метри довжини, 2 метри ширини, 2,20 висоти", — додав завідувач відділу історії Волині у краєзнавчому музеї.
Виставка триватиме до кінця 2025 року.
Що відомо про Ніла Хасевича
Ніл Хасевич – член ОУН-УПА, засновник підпільної школи художників-графіків. Він створив візуальний образ українського підпілля.
Народився 25 листопада 1905 року в селі Дюксин на Рівненщині. Ще у дитинстві він втратив ногу, втім, це лише зміцнило його дух. Хасевич писав: "Я не можу битися зброєю, але б’юся різцем і долотом. Я, каліка, б’юся в той час, коли багато сильних і здорових людей в світі навіть не вірять, що така боротьба взагалі можлива. Я хочу, щоб світ знав, що визвольна боротьба триває, що українці б’ються."
Ніл Хасевич керував друкарнею повстанців, готував ілюстрації до сатиричних журналів УПА, оформляв листівки, малював карикатури, за що його і розшукували спочатку гестапівці, а згодом енкавеесівці. Історики підрахували, що загалом, у криївках він провів дев'ять років. У криївці він і загинув під час бою з військами НКВС у березні 1952 року, сталося це у селі Сухівці Рівненського району.
