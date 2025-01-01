Другий випадок за 14 років: у Рівному у «Вікні життя» залишили немовля

Новонародженого хлопчика, якого залишили у "Вікні життя" пологового будинку у Рівному, назвалиСигнал про те, що там залишили немовля, надійшов орієнтовно о 13 годині 25 листопада. За словами директорки медзакладу, це друга залишена дитина від часу відкриття вікна у 2011 році, пише Суспільне.Андрійко Боголюбенко — таке ім'я та прізвище дали новонародженій дитині працівники пологового будинку у Рівному. 25 листопада хлопчика залишили у "Вікні життя" закладу. Там він знаходився орієнтовно 15-20 секунд.Андрійку орієнтовно п’ять-сім днів від народження. Він важить понад три кілограми, розповіла завідувачка відділення новонароджених та постінтенсивного догляду Анна Кочмарська."У дитиночки є клема накладена на пупковому залишку, тобто дитиночка точно народилася в родопомічному закладі. У дитини є слід від БЦЖ, тобто дитиночка отримала вакцинацію. Дитина себе гарно почуває, ми дитиночку нагодували, оглянули, набрали аналізи", — зазначила Анна Кочмарська.Перше на Рівненщині "Вікно життя" запрацювало у міському пологовому будинку у 2011 році. Вперше ним скористалися у 2019 році. Андрійко — друга дитина, яку там залишили."Насправді життя настільки складне, що ми не можемо зрозуміти, що спонукає жінку залишити дитину. Але, ця жінка зробила все, щоб дитина була в абсолютно безпечних умовах. Хлопчик побуде в нас десь близько двох тижнів, поки не владнаються всі юридичні аспекти. Потім він буде від нас відданий в будинок малюка", — повідомила директорка міського пологового будинку Світлана Муравська.