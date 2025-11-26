У Гонконзі - масштабна пожежа у низці багатоповерхових житлових будинків, 13 загиблих





Про це повідомляє



За даними South China Morning Post, вже відомо про щонайменше 13 загиблих, у тому числі пожежник. Ще 15 отримали важкі поранення. Поліція отримує численні повідомлення про людей, які опинилися в пастці у вежі, де почалася пожежа.



На фотографіях видно, як полум'я поширюється по бамбуковому риштуванню зовні будинків.



Пожежі присвоєно п’ятий рівень – найвищий рівень небезпеки в Гонконзі.



Житлові масиви Гонконгу зазвичай характеризуються компактним дизайном, невеликі квартири щільно розташовані одна біля одної, а будинки стоять дуже близько. Сім'ї часто живуть у маленьких квартирах. Така щільність означає, що інциденти, як от пожежі, можуть швидко охопити велику кількість мешканців.



У Гонконзі вирує масштабна пожежа у низці багатоповерхових житлових будинків.Про це повідомляє LB.ua з посиланням на BBC.За даними South China Morning Post, вже відомо про щонайменше 13 загиблих, у тому числі пожежник. Ще 15 отримали важкі поранення. Поліція отримує численні повідомлення про людей, які опинилися в пастці у вежі, де почалася пожежа.На фотографіях видно, як полум'я поширюється по бамбуковому риштуванню зовні будинків.Пожежі присвоєно п'ятий рівень – найвищий рівень небезпеки в Гонконзі.Житлові масиви Гонконгу зазвичай характеризуються компактним дизайном, невеликі квартири щільно розташовані одна біля одної, а будинки стоять дуже близько. Сім'ї часто живуть у маленьких квартирах. Така щільність означає, що інциденти, як от пожежі, можуть швидко охопити велику кількість мешканців.

