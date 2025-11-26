У Гонконзі - масштабна пожежа у низці багатоповерхових житлових будинків, 13 загиблих

У Гонконзі - масштабна пожежа у низці багатоповерхових житлових будинків, 13 загиблих
У Гонконзі вирує масштабна пожежа у низці багатоповерхових житлових будинків.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на BBC.

За даними South China Morning Post, вже відомо про щонайменше 13 загиблих, у тому числі пожежник. Ще 15 отримали важкі поранення. Поліція отримує численні повідомлення про людей, які опинилися в пастці у вежі, де почалася пожежа.

На фотографіях видно, як полум'я поширюється по бамбуковому риштуванню зовні будинків.

Пожежі присвоєно п’ятий рівень – найвищий рівень небезпеки в Гонконзі.
У Гонконзі - масштабна пожежа у низці багатоповерхових житлових будинків, 13 загиблих

Житлові масиви Гонконгу зазвичай характеризуються компактним дизайном, невеликі квартири щільно розташовані одна біля одної, а будинки стоять дуже близько. Сім'ї часто живуть у маленьких квартирах. Така щільність означає, що інциденти, як от пожежі, можуть швидко охопити велику кількість мешканців.
У Гонконзі - масштабна пожежа у низці багатоповерхових житлових будинків, 13 загиблих

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Гонконг, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Гонконзі - масштабна пожежа у низці багатоповерхових житлових будинків, 13 загиблих
Сьогодні, 16:28
На Волині судять чоловіків, які ввозили авто під виглядом гумдопомоги для ЗСУ і продавали їх
Сьогодні, 16:11
У Луцьку Пенсійний фонд відкриє нові пункти. АДРЕСИ
Сьогодні, 15:46
Волинський виш виплатить по 15 тисяч випускникам, які працюють у закладах освіти
Сьогодні, 15:06
На чемпіонаті України з важкої атлетики у Луцьку перемогла волинянка
Сьогодні, 14:57
Медіа
відео
1/8