Чому вакцинація проти ВПЛ важлива і для хлопців, і для дівчат
Сьогодні, 15:50
Вірус папіломи людини (ВПЛ) — одна з найпоширеніших інфекцій у світі, яка передається контактним шляхом і може протікати безсимптомно роками. Частина штамів є малоризиковими та спричиняють незначні прояви, але онкогенні типи можуть викликати рак шийки матки, анального каналу, ротоглотки та інші пухлини, пов’язані з ВПЛ. Саме тому сьогодні провідними світовими інституціями — ВООЗ, CDC, ECDC — рекомендуються вакцинація Гардасил — препарат, який підходить для підлітків обох статей.
Найбільш досліджена у зв'язку з ВПЛ патологія — рак шийки матки. Більшість випадків цієї хвороби пов’язана саме з онкогенними типами патогену. Вакцинація:
формує захист до моменту першого контакту з вірусом;
знижує ризик передракових змін;
зменшує потребу у подальших інвазивних маніпуляціях (біопсіях, спостереженням за дисплазією).
Рання імунізація — це найефективніший спосіб профілактики раку шийки матки, який має кращі результати, ніж будь-яке лікування.
Хоч тривалий час акцент робили на жіночій профілактиці, сучасні дані показують: ВПЛ має значний вплив і на чоловіче здоров’я. Онкогенні типи можуть спричиняти:
рак ротоглотки, анального каналу, статевого члена;
передракові зміни в аногенітальній зоні;
кондиломи.
Рак ротоглотки, пов’язаний з ВПЛ, у багатьох країнах уже наздоганяє за поширеністю рак шийки матки — саме серед чоловіків. Вакцинація хлопців:
захищає їх від власних ВПЛ-асоційованих захворювань;
знижує передачу вірусу партнерам;
формує популяційний імунітет, який зменшує циркуляцію онкогенних серотипів.
Саме тому міжнародні календарі щеплень дедалі частіше включають вакцинацію хлопців як обов’язкову.
Сучасні вакцини, включно з Гардасил, мають потужну доказову базу:
ефективно запобігають інфікуванню онкогенними типами ВПЛ;
демонструють тривалий імунітет (понад 10 років згідно з доступними спостереженнями);
мають сприятливий профіль безпеки.
Це ключові факти, які підтверджені багаторічними дослідженнями та реальними даними з країн, де вакцинація впроваджена давно.
Вакцина має вводитись ДО першої зустрічі з вірусом — саме тому рекомендований вік 9–14 років.
Онкогенні типи ВПЛ спричиняють низку онкологічних захворювань у чоловіків. Вакцинація хлопців — міжнародний стандарт.
Усі вакцини пройшли багатоетапні клінічні дослідження. Побічні реакції, як правило, незначні: локальний біль, короткочасне підвищення температури або відчуття втоми.
Ефективність найвища саме при вакцинації до моменту першого контакту з вірусом. Дорослих щеплення також захищає, але вже менш результативно, тому потрібні три дози.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Чому вакцина важлива для дівчат
Найбільш досліджена у зв'язку з ВПЛ патологія — рак шийки матки. Більшість випадків цієї хвороби пов’язана саме з онкогенними типами патогену. Вакцинація:
Рання імунізація — це найефективніший спосіб профілактики раку шийки матки, який має кращі результати, ніж будь-яке лікування.
Чому вакцина важлива для хлопців
Хоч тривалий час акцент робили на жіночій профілактиці, сучасні дані показують: ВПЛ має значний вплив і на чоловіче здоров’я. Онкогенні типи можуть спричиняти:
Рак ротоглотки, пов’язаний з ВПЛ, у багатьох країнах уже наздоганяє за поширеністю рак шийки матки — саме серед чоловіків. Вакцинація хлопців:
Саме тому міжнародні календарі щеплень дедалі частіше включають вакцинацію хлопців як обов’язкову.
Наукові дані: що доведено вакцинами проти ВПЛ
Сучасні вакцини, включно з Гардасил, мають потужну доказову базу:
Це ключові факти, які підтверджені багаторічними дослідженнями та реальними даними з країн, де вакцинація впроваджена давно.
Міфи, які заважають батькам і підліткам приймати рішення
1. Потрібна лише тим, хто має сексуальну активність
Вакцина має вводитись ДО першої зустрічі з вірусом — саме тому рекомендований вік 9–14 років.
2. Хлопцям це не потрібно
Онкогенні типи ВПЛ спричиняють низку онкологічних захворювань у чоловіків. Вакцинація хлопців — міжнародний стандарт.
3. Щеплення небезпечне
Усі вакцини пройшли багатоетапні клінічні дослідження. Побічні реакції, як правило, незначні: локальний біль, короткочасне підвищення температури або відчуття втоми.
4. Краще почекати до дорослого віку
Ефективність найвища саме при вакцинації до моменту першого контакту з вірусом. Дорослих щеплення також захищає, але вже менш результативно, тому потрібні три дози.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Гонконзі - масштабна пожежа у низці багатоповерхових житлових будинків, 13 загиблих
Сьогодні, 16:28
На Волині судять чоловіків, які ввозили авто під виглядом гумдопомоги для ЗСУ і продавали їх
Сьогодні, 16:11
Чому вакцинація проти ВПЛ важлива і для хлопців, і для дівчат
Сьогодні, 15:50
У Луцьку Пенсійний фонд відкриє нові пункти. АДРЕСИ
Сьогодні, 15:46