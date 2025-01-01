Чому вакцинація проти ВПЛ важлива і для хлопців, і для дівчат

Вірус папіломи людини (ВПЛ) — одна з найпоширеніших інфекцій у світі, яка передається контактним шляхом і може протікати безсимптомно роками. Частина штамів є малоризиковими та спричиняють незначні прояви, але онкогенні типи можуть викликати рак шийки матки, анального каналу, ротоглотки та інші пухлини, пов’язані з ВПЛ. Саме тому сьогодні провідними світовими інституціями — ВООЗ, CDC, ECDC — рекомендуються вакцинація Гардасил — препарат, який підходить для підлітків обох статей.

Чому вакцина важлива для дівчат


Найбільш досліджена у зв'язку з ВПЛ патологія — рак шийки матки. Більшість випадків цієї хвороби пов’язана саме з онкогенними типами патогену. Вакцинація:

  • формує захист до моменту першого контакту з вірусом;

  • знижує ризик передракових змін;

  • зменшує потребу у подальших інвазивних маніпуляціях (біопсіях, спостереженням за дисплазією).

    • Рання імунізація — це найефективніший спосіб профілактики раку шийки матки, який має кращі результати, ніж будь-яке лікування.

    Чому вакцина важлива для хлопців


    Хоч тривалий час акцент робили на жіночій профілактиці, сучасні дані показують: ВПЛ має значний вплив і на чоловіче здоров’я. Онкогенні типи можуть спричиняти:

  • рак ротоглотки, анального каналу, статевого члена;

  • передракові зміни в аногенітальній зоні;

  • кондиломи.

    • Рак ротоглотки, пов’язаний з ВПЛ, у багатьох країнах уже наздоганяє за поширеністю рак шийки матки — саме серед чоловіків. Вакцинація хлопців:

  • захищає їх від власних ВПЛ-асоційованих захворювань;

  • знижує передачу вірусу партнерам;

  • формує популяційний імунітет, який зменшує циркуляцію онкогенних серотипів.

    • Саме тому міжнародні календарі щеплень дедалі частіше включають вакцинацію хлопців як обов’язкову.

    Наукові дані: що доведено вакцинами проти ВПЛ


    Сучасні вакцини, включно з Гардасил, мають потужну доказову базу:

  • ефективно запобігають інфікуванню онкогенними типами ВПЛ;

  • демонструють тривалий імунітет (понад 10 років згідно з доступними спостереженнями);

  • мають сприятливий профіль безпеки.

    • Це ключові факти, які підтверджені багаторічними дослідженнями та реальними даними з країн, де вакцинація впроваджена давно.

    Міфи, які заважають батькам і підліткам приймати рішення


    1. Потрібна лише тим, хто має сексуальну активність


    Вакцина має вводитись ДО першої зустрічі з вірусом — саме тому рекомендований вік 9–14 років.

    2. Хлопцям це не потрібно


    Онкогенні типи ВПЛ спричиняють низку онкологічних захворювань у чоловіків. Вакцинація хлопців — міжнародний стандарт.

    3. Щеплення небезпечне


    Усі вакцини пройшли багатоетапні клінічні дослідження. Побічні реакції, як правило, незначні: локальний біль, короткочасне підвищення температури або відчуття втоми.

    4. Краще почекати до дорослого віку


    Ефективність найвища саме при вакцинації до моменту першого контакту з вірусом. Дорослих щеплення також захищає, але вже менш результативно, тому потрібні три дози.

