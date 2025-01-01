Волинський виш виплатить по 15 тисяч випускникам, які працюють у закладах освіти





Вказівку про надання одноразової адресної допомоги випускникам підписав ректор ВНУ ім. Лесі Українки Анатолій Цьось, пише



Таке рішення ухвалили відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України.



Отримати виплати можуть випускники, які:



- завершили навчання у грудні 2024 року (магістри) або у червні 2025 року (бакалаври);



- навчалися за денною формою та за кошти державного бюджету;



- здобували освіту за спеціальностями галузі знань «01 Освіта / Педагогіка», або за іншою спеціальністю та галуззю знань та працюють педагогами у закладах загальної середньої освіти;



- до 30 вересня 2025 року оформили договір про працевлаштування у закладах загальної середньої освіти строком не менше трьох років.



Студенти, які завершать навчання наступного року, також зможуть отримати одноразову допомогу за цією програмою. Для цього потрібно звернутися до практичного психолога відділу молодіжної політики та соціальної роботи Тетяни Кулик (просп. Волі, 13, головний корпус, каб. 134).



До слова, в Луцькому національному технічному університеті така програма працює з 2022 року. Для отримання грошової допомоги випускникам слід звертатися в Навчально-науковий центр «Volyn Business Hub» (вул. Львівська, 75, корпус А, каб. 19).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Випускники Волинського національного університету ім. Лесі Українки, які випустились минулого навчального року та працюють у закладах освіти, можуть отримати 15 тис. грн.Вказівку про надання одноразової адресної допомоги випускникам підписав ректор ВНУ ім. Лесі Українки Анатолій Цьось, пише misto.media Таке рішення ухвалили відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України.- завершили навчання у грудні 2024 року (магістри) або у червні 2025 року (бакалаври);- навчалися за денною формою та за кошти державного бюджету;- здобували освіту за спеціальностями галузі знань «01 Освіта / Педагогіка», або за іншою спеціальністю та галуззю знань та працюють педагогами у закладах загальної середньої освіти;- до 30 вересня 2025 року оформили договір про працевлаштування у закладах загальної середньої освіти строком не менше трьох років.Студенти, які завершать навчання наступного року, також зможуть отримати одноразову допомогу за цією програмою. Для цього потрібно звернутися до практичного психолога відділу молодіжної політики та соціальної роботи Тетяни Кулик (просп. Волі, 13, головний корпус, каб. 134).До слова, в Луцькому національному технічному університеті така програма працює з 2022 року. Для отримання грошової допомоги випускникам слід звертатися в Навчально-науковий центр «Volyn Business Hub» (вул. Львівська, 75, корпус А, каб. 19).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію