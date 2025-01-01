На чемпіонаті України з важкої атлетики у Луцьку перемогла волинянка
Сьогодні, 14:57
Волинянка Катерина Малащук здобула "золото" на чемпіонаті України з важкої атлетики, що розпочався у Луцьку 24 листопада.
Про це Суспільному 26 листопада розповів керівник Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Андрій Авраменко.
Участь у чемпіонаті беруть понад 200 учасників з різних регіонів України. Традиційно вони відбуваються на базі Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи "Колос" та триватимуть вони до 29 листопада.
У ваговій категорії до 48 кілограмів Катерина Малащук стала абсолютною чемпіонкою з результатами:
Ривок — 70 кг
Поштовх — 90 кг
Сума двоборства — 160 кг
Важкоатлетку тренують Валентин та Богдан Андрусів.
Що відомо про Катерину Малащук
Катерина Малащук є вихованкою Волинської обласної школи спортивної майстерності та уродженкою міста Камінь-Каширський.
Катерина Малащук у травні 2023 року встановила новий рекорд України у ривку серед дівчат до 15 років.
У липні минулого року спортсменка у ваговій категорії 45 кілограмів стала чемпіонкою, встановивши ще два рекорди Європи серед дівчат до 15 років.
В травні 2025 Катерина Малащук здобула дві нагороди на Чемпіонаті світу з важкої атлетики, що триває у Перу.
