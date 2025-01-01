На чемпіонаті України з важкої атлетики у Луцьку перемогла волинянка

На чемпіонаті України з важкої атлетики у Луцьку перемогла волинянка
Волинянка Катерина Малащук здобула "золото" на чемпіонаті України з важкої атлетики, що розпочався у Луцьку 24 листопада.

Про це Суспільному 26 листопада розповів керівник Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Андрій Авраменко.

Участь у чемпіонаті беруть понад 200 учасників з різних регіонів України. Традиційно вони відбуваються на базі Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи "Колос" та триватимуть вони до 29 листопада.

У ваговій категорії до 48 кілограмів Катерина Малащук стала абсолютною чемпіонкою з результатами:

Ривок — 70 кг

Поштовх — 90 кг

Сума двоборства — 160 кг

Важкоатлетку тренують Валентин та Богдан Андрусів.

Що відомо про Катерину Малащук

Катерина Малащук є вихованкою Волинської обласної школи спортивної майстерності та уродженкою міста Камінь-Каширський.

Катерина Малащук у травні 2023 року встановила новий рекорд України у ривку серед дівчат до 15 років.

У липні минулого року спортсменка у ваговій категорії 45 кілограмів стала чемпіонкою, встановивши ще два рекорди Європи серед дівчат до 15 років.

В травні 2025 Катерина Малащук здобула дві нагороди на Чемпіонаті світу з важкої атлетики, що триває у Перу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: волинянка, змагання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
У Луцьку відкрили приймальню проекту «СОВА» – безкоштовної юридичної допомоги ветеранам і військовим
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський виш виплатить по 15 тисяч випускникам, які працюють у закладах освіти
Сьогодні, 15:06
На чемпіонаті України з важкої атлетики у Луцьку перемогла волинянка
Сьогодні, 14:57
Сили безпілотних систем атакували військовий завод у Чувашії
Сьогодні, 14:18
Путін «подарував» Китаю $20 мільярдів, обваливши ціну на російську нафту
Сьогодні, 13:43
Волиняни провели в останню путь Героя Ярослава Пилипюка
Сьогодні, 13:17
Медіа
відео
1/8