Путін «подарував» Китаю $20 мільярдів, обваливши ціну на російську нафту

російську нафту.



Формально це називають «ефективністю закупівель», але фактично йдеться про масштабну втрату доходів для москви — вимушену плату за політичну залежність від Пекіна, пише



росія у 2024 році забезпечила майже 19% китайського енергетичного імпорту на суму близько $100 млрд і стала найбільшим постачальником нафти до КНР з часткою близько 20%. Але така «успішність» стала можливою лише ціною колосальних дисконтов.



Саме знижки, яких росія змушена надавати після початку війни проти України, і стали джерелом китайської економії. У 2022 році вони сягали пікових 16% до альтернатив із Близького Сходу. До кінця 2023-го знизилися до 5%, але у 2025 році знову почали стрімко зростати: 2,8% у першому кварталі та 6,3% — у другому.



Після американських санкцій проти «Роснефти» та «Лукойла» знижки побили дворічні рекорди. Urals у російських портах продавали на $20 дешевше Brent, а знижка на ESPO для Китаю подвоїлась — $9,5 проти $4,2 наприкінці жовтня.



Фактично путін власноруч фінансує китайську економію: Пекін отримує нафту за демпінговими цінами, тоді як російський бюджет втрачає мільярди — на фоні падіння доходів, санкцій та зростаючого дефіциту.



