Путін «подарував» Китаю $20 мільярдів, обваливши ціну на російську нафту
Китай за два роки зекономив близько 20 мільярдів доларів завдяки глибоким знижкам на російську нафту.

Формально це називають «ефективністю закупівель», але фактично йдеться про масштабну втрату доходів для москви — вимушену плату за політичну залежність від Пекіна, пише Reuters.

росія у 2024 році забезпечила майже 19% китайського енергетичного імпорту на суму близько $100 млрд і стала найбільшим постачальником нафти до КНР з часткою близько 20%. Але така «успішність» стала можливою лише ціною колосальних дисконтов.

Саме знижки, яких росія змушена надавати після початку війни проти України, і стали джерелом китайської економії. У 2022 році вони сягали пікових 16% до альтернатив із Близького Сходу. До кінця 2023-го знизилися до 5%, але у 2025 році знову почали стрімко зростати: 2,8% у першому кварталі та 6,3% — у другому.

Після американських санкцій проти «Роснефти» та «Лукойла» знижки побили дворічні рекорди. Urals у російських портах продавали на $20 дешевше Brent, а знижка на ESPO для Китаю подвоїлась — $9,5 проти $4,2 наприкінці жовтня.

Фактично путін власноруч фінансує китайську економію: Пекін отримує нафту за демпінговими цінами, тоді як російський бюджет втрачає мільярди — на фоні падіння доходів, санкцій та зростаючого дефіциту.

