Путін «подарував» Китаю $20 мільярдів, обваливши ціну на російську нафту
Сьогодні, 13:43
Китай за два роки зекономив близько 20 мільярдів доларів завдяки глибоким знижкам на російську нафту.
Формально це називають «ефективністю закупівель», але фактично йдеться про масштабну втрату доходів для москви — вимушену плату за політичну залежність від Пекіна, пише Reuters.
росія у 2024 році забезпечила майже 19% китайського енергетичного імпорту на суму близько $100 млрд і стала найбільшим постачальником нафти до КНР з часткою близько 20%. Але така «успішність» стала можливою лише ціною колосальних дисконтов.
Саме знижки, яких росія змушена надавати після початку війни проти України, і стали джерелом китайської економії. У 2022 році вони сягали пікових 16% до альтернатив із Близького Сходу. До кінця 2023-го знизилися до 5%, але у 2025 році знову почали стрімко зростати: 2,8% у першому кварталі та 6,3% — у другому.
Після американських санкцій проти «Роснефти» та «Лукойла» знижки побили дворічні рекорди. Urals у російських портах продавали на $20 дешевше Brent, а знижка на ESPO для Китаю подвоїлась — $9,5 проти $4,2 наприкінці жовтня.
Фактично путін власноруч фінансує китайську економію: Пекін отримує нафту за демпінговими цінами, тоді як російський бюджет втрачає мільярди — на фоні падіння доходів, санкцій та зростаючого дефіциту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Формально це називають «ефективністю закупівель», але фактично йдеться про масштабну втрату доходів для москви — вимушену плату за політичну залежність від Пекіна, пише Reuters.
росія у 2024 році забезпечила майже 19% китайського енергетичного імпорту на суму близько $100 млрд і стала найбільшим постачальником нафти до КНР з часткою близько 20%. Але така «успішність» стала можливою лише ціною колосальних дисконтов.
Саме знижки, яких росія змушена надавати після початку війни проти України, і стали джерелом китайської економії. У 2022 році вони сягали пікових 16% до альтернатив із Близького Сходу. До кінця 2023-го знизилися до 5%, але у 2025 році знову почали стрімко зростати: 2,8% у першому кварталі та 6,3% — у другому.
Після американських санкцій проти «Роснефти» та «Лукойла» знижки побили дворічні рекорди. Urals у російських портах продавали на $20 дешевше Brent, а знижка на ESPO для Китаю подвоїлась — $9,5 проти $4,2 наприкінці жовтня.
Фактично путін власноруч фінансує китайську економію: Пекін отримує нафту за демпінговими цінами, тоді як російський бюджет втрачає мільярди — на фоні падіння доходів, санкцій та зростаючого дефіциту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Сили безпілотних систем атакували військовий завод у Чувашії
Сьогодні, 14:18
Путін «подарував» Китаю $20 мільярдів, обваливши ціну на російську нафту
Сьогодні, 13:43
Волиняни провели в останню путь Героя Ярослава Пилипюка
Сьогодні, 13:17
Віткофф зірвав постачання ракет Tomahawk Україні, - WSJ
Сьогодні, 13:00