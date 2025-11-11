Китай різко почав замінювати російську нафту поставками із Саудівської Аравії
Сьогодні, 12:39
Китай різко скоротив закупівлі російської нафти, замінюючи її поставками із Саудівської Аравії. Знижки на Urals обвалилися до рекордних $19 за барель.
Про це повідомляє Reuters.
Китай у листопаді істотно зменшив імпорт російської нафти, заміщаючи його сировиною з Саудівської Аравії. Обсяг російських поставок знизився на 36% — до 926 тис. барелів на добу проти 1,45 млн у жовтні. Водночас імпорт саудівської нафти зріс на пів мільйона барелів, до 1,78 млн барелів на добу — максимального рівня за останні місяці.
Для москви це — черговий сигнал втрати ключового ринку. Після американських санкцій проти «Роснефти» та «Лукойла» знижки на нафту Urals у портах Балтики та Чорного моря майже подвоїлися й нині сягають $19,4 за барель — максимуму за рік. Такий обвал вартості свідчить про різке падіння попиту навіть серед традиційних партнерів.
Індія поки тимчасово збільшила імпорт до 2,26 млн барелів на добу, однак, вже в грудні п’ять найбільших НПЗ країни — Reliance, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, Mangalore Refinery та HPCL-Mittal Energy — відмовилися від нових партій російської нафти.
Таким чином, російська нафта стрімко втрачає свої основні азійські ринки, на яких москва намагалася втриматися після ембарго ЄС.
Падіння попиту з боку Китаю й Індії разом із санкційним тиском Заходу створює ризик глибокої цінової кризи для російського енергетичного сектору.
