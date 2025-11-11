Китай різко почав замінювати російську нафту поставками із Саудівської Аравії

Китай різко почав замінювати російську нафту поставками із Саудівської Аравії
Китай різко скоротив закупівлі російської нафти, замінюючи її поставками із Саудівської Аравії. Знижки на Urals обвалилися до рекордних $19 за барель.

Про це повідомляє Reuters.

Китай у листопаді істотно зменшив імпорт російської нафти, заміщаючи його сировиною з Саудівської Аравії. Обсяг російських поставок знизився на 36% — до 926 тис. барелів на добу проти 1,45 млн у жовтні. Водночас імпорт саудівської нафти зріс на пів мільйона барелів, до 1,78 млн барелів на добу — максимального рівня за останні місяці.

Для москви це — черговий сигнал втрати ключового ринку. Після американських санкцій проти «Роснефти» та «Лукойла» знижки на нафту Urals у портах Балтики та Чорного моря майже подвоїлися й нині сягають $19,4 за барель — максимуму за рік. Такий обвал вартості свідчить про різке падіння попиту навіть серед традиційних партнерів.

Індія поки тимчасово збільшила імпорт до 2,26 млн барелів на добу, однак, вже в грудні п’ять найбільших НПЗ країни — Reliance, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, Mangalore Refinery та HPCL-Mittal Energy — відмовилися від нових партій російської нафти.
Таким чином, російська нафта стрімко втрачає свої основні азійські ринки, на яких москва намагалася втриматися після ембарго ЄС.

Падіння попиту з боку Китаю й Індії разом із санкційним тиском Заходу створює ризик глибокої цінової кризи для російського енергетичного сектору.

