Експорт російської нафти різко скоротився

експорт нафти різко скоротився, а сотні тисяч барелів «застрягли» в морі без покупців.



Про це пише



Росія продовжує втрачати обсяги нафтового експорту через посилення санкційного тиску та проблеми з логістикою. За даними Bloomberg, за чотири тижні, що завершилися 9 листопада, середній експорт сирої нафти з рф становив 3,45 млн барелів на добу — на 130 тисяч барелів менше, ніж за попередній період.



Особливо тривожним сигналом для москви стало те, що приблизно 35% відвантажених обсягів не мають визначеного кінцевого пункту призначення. Це означає, що значна частина російської нафти залишається «завислою» в морі — танкери стоять без розвантаження, оскільки трейдери й покупці уникають ризикувати під новими західними обмеженнями.



Більшість суден із «невідомим напрямком» рухаються в бік Суецького каналу, що свідчить про спроби москви продовжувати поставки в Азію — насамперед в Індію та Китай.



Проте навіть ці ринки дедалі менш охоче приймають російську нафту через ризики вторинних санкцій і складнощі з оплатою.



Зростання кількості «загублених» танкерів і падіння темпів експорту демонструють, що російська нафтова логістика заходить у глухий кут. москва дедалі важче знаходить покупців і маршрути збуту, що загрожує скороченням валютних надходжень — головного джерела фінансування війни проти України.



