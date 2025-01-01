У Луцьку вшанують пам’ять двох полеглих Героїв
Сьогодні, 12:37
У Луцьку встановлять меморіальні дошки полеглим Героям Андрію Залозному та Володимиру Закреві.
Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 12 листопада, члени виконавчого комітету під час чергового засідання, повідомляє Управління інформаційної роботи міської ради.
Звернення про встановлення меморіальних дощок надійшли від матерів загиблих Героїв – Галини Залозної та Тетяни Закреви.
Військовослужбовці загинули під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України. Дошки розмістять на фасадах будинків, де до війни проживали військовослужбовці.
Лучанин Андрій Залозний загинув 24 серпня 2024 року біля села Михайлівка Донецької області, його довго вважали безвісти зниклим. Сім'ю сповістили про загибель Героя 19 березня 2025 року. Меморіальну дошку Андрію Залозному встановлять на фасаді будинку на вулиці Івана Огієнка, 4.
У боях в Курській області Володимир Закрева отримав важкі поранення, через які помер 30 серпня 2024 року. Проживав військовослужбовець у Луцьку. Поховали Героя у селі Навіз Луцького району. Меморіальну дошку Володимиру Закреві встановлять на проспекті Молоді, 8.
Меморіальні дошки єдиного зразка виготовлять та встановлять за кошти бюджету Луцької міської територіальної громади.
