У Луцьку вшанують пам’ять двох полеглих Героїв

У Луцьку встановлять меморіальні дошки полеглим ГероямтаВідповідне рішення ухвалили сьогодні, 12 листопада, члени виконавчого комітету під час чергового засідання, повідомляє Управління інформаційної роботи міської ради.Звернення про встановлення меморіальних дощок надійшли від матерів загиблих Героїв –таВійськовослужбовці загинули під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України. Дошки розмістять на фасадах будинків, де до війни проживали військовослужбовці.Лучанин Андрій Залозний2024 року біля села Михайлівка Донецької області, його довго вважали безвісти зниклим. Сім'ю сповістили про загибель Героя 19 березня 2025 року. Меморіальну дошку Андрію Залозному встановлять на фасаді будинку на вулиці Івана Огієнка, 4.У боях в Курській області Володимир Закрева, через які помер 30 серпня 2024 року. Проживав військовослужбовець у Луцьку. Поховали Героя у селі Навіз Луцького району. Меморіальну дошку Володимиру Закреві встановлять на проспекті Молоді, 8.Меморіальні дошки єдиного зразка виготовлять та встановлять за кошти бюджету Луцької міської територіальної громади.