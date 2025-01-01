У Луцьку вшанують пам’ять двох полеглих Героїв

У Луцьку вшанують пам’ять двох полеглих Героїв
У Луцьку встановлять меморіальні дошки полеглим Героям Андрію Залозному та Володимиру Закреві.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 12 листопада, члени виконавчого комітету під час чергового засідання, повідомляє Управління інформаційної роботи міської ради.

Звернення про встановлення меморіальних дощок надійшли від матерів загиблих Героїв – Галини Залозної та Тетяни Закреви.

Військовослужбовці загинули під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України. Дошки розмістять на фасадах будинків, де до війни проживали військовослужбовці.

Лучанин Андрій Залозний загинув 24 серпня 2024 року біля села Михайлівка Донецької області, його довго вважали безвісти зниклим. Сім'ю сповістили про загибель Героя 19 березня 2025 року. Меморіальну дошку Андрію Залозному встановлять на фасаді будинку на вулиці Івана Огієнка, 4.
У Луцьку вшанують пам’ять двох полеглих Героїв

У боях в Курській області Володимир Закрева отримав важкі поранення, через які помер 30 серпня 2024 року. Проживав військовослужбовець у Луцьку. Поховали Героя у селі Навіз Луцького району. Меморіальну дошку Володимиру Закреві встановлять на проспекті Молоді, 8.
У Луцьку вшанують пам’ять двох полеглих Героїв

Меморіальні дошки єдиного зразка виготовлять та встановлять за кошти бюджету Луцької міської територіальної громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: вшанування, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Познайомився у соціальній мережі: у Києві 22-річний хлопець зґвалтував 11-річну дівчинку піч час зустрічі
Сьогодні, 13:05
У Луцьку вшанують пам’ять двох полеглих Героїв
Сьогодні, 12:37
У центрі Луцька занепадає унікальна пам’ятка: втрутилася прокуратура
Сьогодні, 12:15
Експорт російської нафти різко скоротився
Сьогодні, 11:57
Судили 18-річного водія, який скоїв смертельну аварію біля Луцька
Сьогодні, 11:40
Медіа
відео
1/8