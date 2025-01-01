У центрі Луцька занепадає унікальна пам’ятка: втрутилася прокуратура
Сьогодні, 12:15
Прокурори вжили заходів для захисту пам’ятки архітектури у самісінькому центрі Луцька на вулиці Богдана Хмельницького неподалік міськради.
Про це у фейсбуці повідомила Волинська обласна прокуратура.
Волинський окружний адміністративний суд задовольнив позов Луцької окружної прокуратури в інтересах держави в особі Міністерства культури та стратегічних комунікацій України про зобов’язання управління культури з питань релігій та національностей Волинської ОДА вчинити дії для оформлення облікової документації на щойно виявлений об’єкт культурної спадщини – житловий будинок ХХ ст. по вулиці Богдана Хмельницького, 34 у Луцьку.
Прокурори з’ясували, що орган влади не вживає належних заходів для збереження пам`ятки архітектури в обласному центрі Волині.
Будинок №34 на вулиці Богдана Хмельницького у Луцьку – один із кількох житлових будинків, збережених на цій вулиці з початку ХХ століття.
В архітектурно-мистецькому плані є прикладом архітектури неоренесансу.
У 2010-х роках будинок частково втратив автентику через пристосування частини партеру під обслуговуючий заклад.
Якщо не вживати заходів для збереження пам’ятки – у сучасному вигляді її зберегти не вдасться.
Волинську ОДА також зобов’язано подати пропозиції до Міністерства культури про занесення об’єкта культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомила Волинська обласна прокуратура.
Волинський окружний адміністративний суд задовольнив позов Луцької окружної прокуратури в інтересах держави в особі Міністерства культури та стратегічних комунікацій України про зобов’язання управління культури з питань релігій та національностей Волинської ОДА вчинити дії для оформлення облікової документації на щойно виявлений об’єкт культурної спадщини – житловий будинок ХХ ст. по вулиці Богдана Хмельницького, 34 у Луцьку.
Прокурори з’ясували, що орган влади не вживає належних заходів для збереження пам`ятки архітектури в обласному центрі Волині.
Будинок №34 на вулиці Богдана Хмельницького у Луцьку – один із кількох житлових будинків, збережених на цій вулиці з початку ХХ століття.
В архітектурно-мистецькому плані є прикладом архітектури неоренесансу.
У 2010-х роках будинок частково втратив автентику через пристосування частини партеру під обслуговуючий заклад.
Якщо не вживати заходів для збереження пам’ятки – у сучасному вигляді її зберегти не вдасться.
Волинську ОДА також зобов’язано подати пропозиції до Міністерства культури про занесення об’єкта культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Познайомився у соціальній мережі: у Києві 22-річний хлопець зґвалтував 11-річну дівчинку піч час зустрічі
Сьогодні, 13:05
У Луцьку вшанують пам’ять двох полеглих Героїв
Сьогодні, 12:37
У центрі Луцька занепадає унікальна пам’ятка: втрутилася прокуратура
Сьогодні, 12:15
Експорт російської нафти різко скоротився
Сьогодні, 11:57