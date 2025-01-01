У центрі Луцька занепадає унікальна пам’ятка: втрутилася прокуратура

Прокурори вжили заходів для захисту пам’ятки архітектури у самісінькому центрі Луцька на вулиці Богдана Хмельницького неподалік міськради.Про це у фейсбуці повідомила Волинська обласна прокуратура.Волинський окружний адміністративний суд задовольнив позов Луцької окружної прокуратури в інтересах держави в особі Міністерства культури та стратегічних комунікацій України про зобов’язання управління культури з питань релігій та національностей Волинської ОДА вчинити дії для оформлення облікової документації на щойно виявлений об’єкт культурної спадщини – житловий будинок ХХ ст. по вулиці Богдана Хмельницького, 34 у Луцьку.Прокурори з’ясували, що орган влади не вживає належних заходів для збереження пам`ятки архітектури в обласному центрі Волині.Будинок №34 на вулиці Богдана Хмельницького у Луцьку – один із кількох житлових будинків, збережених на цій вулиці з початку ХХ століття.В архітектурно-мистецькому плані є прикладом архітектури неоренесансу.У 2010-х роках будинок частково втратив автентику через пристосування частини партеру під обслуговуючий заклад.Якщо не вживати заходів для збереження пам’ятки – у сучасному вигляді її зберегти не вдасться.Волинську ОДА також зобов’язано подати пропозиції до Міністерства культури про занесення об’єкта культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.