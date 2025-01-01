Познайомився у соціальній мережі: у Києві 22-річний хлопець зґвалтував 11-річну дівчинку піч час зустрічі

Поліцейські Києва затримали 22-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 11-річної дівчинки.Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.Зловмисник познайомився з малолітньою у соціальній мережі та після двох тижнів переписки запросив її на зустріч, під час якої вчинив статевий злочин. За вчинене фігурантові загрожує до 15-років ув’язнення.До поліції Києва надійшло повідомлення від жінки, яка розповіла про те, що невідомий чоловік вчинив сексуальне насильство відносно її малолітньої доньки.Добу оперативники поліції розшукували зловмисника — ним виявився 22-річний уродженець м. Суми, який наразі мешкає у Києві. Поліцейські затримали підозрюваного у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.За даними слідства, фігурант познайомився з 11-річною школяркою у соціальній мережі та протягом двох тижнів вів із нею переписку. Порушник підшукував спільні теми для розмов із малолітньою аби увійти до неї у довіру, після чого запросив її на зустріч у закинутій будівлі, де, згодом, вчинив відносно неї статевий злочин.Надалі, аби уникнути відповідальності, кривдник видалив з телефону дитини історію листування а також свій контакт.Слідчі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили фігурантові про підозру за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років. За клопотанням слідчих Шевченківський районний суд столиці обрав ділку запобіжний захід – безальтернативне тримання під вартою. Йому загрожує до 15-років позбавлення волі.