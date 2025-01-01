Де у Луцьку продаватимуть новорічні дерева. АДРЕСИ
Сьогодні, 13:38
У Луцьку визначили 10 пунктів продажу хвойних дерев.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
З 1 грудня цього року по 1 січня 2026 року підприємці зможуть продавати хвойні дерева на вулицях міста. Для цього вони повинні отримати письмове погодження департаменту економічної політики міської ради та укласти договір на право тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності. Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету сьогодні, 12 листопада, під час чергового засідання.
Дозволена площа для одного пункту торгівлі становить до 30 квадратних метрів. Отримати адміністративну послугу можна через Центр надання адміністративних послуг у Луцьку.
Цього року ялинки продаватимуть на таких локаціях:
- бульвар Івана Газюка, 7-А (поблизу бібліотеки);
- проспект Соборності, 26
- проспект Відродження, 6;
- вулиця Дубнівська,36 (поблизу кінцевої зупинки громадського транспорту);
- вулиця Глушець (навпроти Центрального ринку);
- вулиця Героїв УПА (поблизу магазину "Вишківський");
- вулиця Конякіна, 14 (поблизу ринку);
- вулиця Захисників України (біля торгового центру "Глобус");
- вулиця Львівська (поблизу магазину "SPAR")
- на розі вулиці Січової та проспекту Відродження.
Підприємці зобов'язані укласти договір на прибирання території пунктів продажу, не заїжджати транспортом на території зелених зон та забезпечити збереження декоративних насаджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
З 1 грудня цього року по 1 січня 2026 року підприємці зможуть продавати хвойні дерева на вулицях міста. Для цього вони повинні отримати письмове погодження департаменту економічної політики міської ради та укласти договір на право тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності. Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету сьогодні, 12 листопада, під час чергового засідання.
Дозволена площа для одного пункту торгівлі становить до 30 квадратних метрів. Отримати адміністративну послугу можна через Центр надання адміністративних послуг у Луцьку.
Цього року ялинки продаватимуть на таких локаціях:
- бульвар Івана Газюка, 7-А (поблизу бібліотеки);
- проспект Соборності, 26
- проспект Відродження, 6;
- вулиця Дубнівська,36 (поблизу кінцевої зупинки громадського транспорту);
- вулиця Глушець (навпроти Центрального ринку);
- вулиця Героїв УПА (поблизу магазину "Вишківський");
- вулиця Конякіна, 14 (поблизу ринку);
- вулиця Захисників України (біля торгового центру "Глобус");
- вулиця Львівська (поблизу магазину "SPAR")
- на розі вулиці Січової та проспекту Відродження.
Підприємці зобов'язані укласти договір на прибирання території пунктів продажу, не заїжджати транспортом на території зелених зон та забезпечити збереження декоративних насаджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Донеччині загинув Герой з Волині Руслан Харчик
Сьогодні, 14:43
«Позиції зрівнювали з землею»: що сталося з військовими 125 бригади, зниклими на Запорізькому напрямку
Сьогодні, 14:07
Де у Луцьку продаватимуть новорічні дерева. АДРЕСИ
Сьогодні, 13:38
Познайомився у соціальній мережі: у Києві 22-річний хлопець зґвалтував 11-річну дівчинку піч час зустрічі
Сьогодні, 13:05
У Луцьку вшанують пам’ять двох полеглих Героїв
Сьогодні, 12:37