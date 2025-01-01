Де у Луцьку продаватимуть новорічні дерева. АДРЕСИ

У Луцьку визначили 10 пунктів продажу хвойних дерев.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.З 1 грудня цього року по 1 січня 2026 року підприємці зможуть продавати хвойні дерева на вулицях міста. Для цього вони повинні отримати письмове погодження департаменту економічної політики міської ради та укласти договір на право тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності. Відповідне рішення ухвалили члени виконавчого комітету сьогодні, 12 листопада, під час чергового засідання.Дозволена площа для одного пункту торгівлі становить до 30 квадратних метрів. Отримати адміністративну послугу можна через Центр надання адміністративних послуг у Луцьку.- бульвар Івана Газюка, 7-А (поблизу бібліотеки);- проспект Соборності, 26- проспект Відродження, 6;- вулиця Дубнівська,36 (поблизу кінцевої зупинки громадського транспорту);- вулиця Глушець (навпроти Центрального ринку);- вулиця Героїв УПА (поблизу магазину "Вишківський");- вулиця Конякіна, 14 (поблизу ринку);- вулиця Захисників України (біля торгового центру "Глобус");- вулиця Львівська (поблизу магазину "SPAR")- на розі вулиці Січової та проспекту Відродження.Підприємці зобов'язані укласти договір на прибирання території пунктів продажу, не заїжджати транспортом на території зелених зон та забезпечити збереження декоративних насаджень.