На Донеччині загинув Герой з Волині Руслан Харчик

Знову надійшла чорна звістка з фронту. Боронячи країну від російського агресора, загинув хоробрий волинянин, житель села Велика Глуша (уродженець села Мала Глуша) –, 1977 року народження.Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.Життя військовослужбовця трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання 1 листопада 2025 року в Донецькій області."Скорбимо разом з родиною. Невимовно тяжка втрата. Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі і сердечні слова співчуття втіхи рідним людям оборонця.Пам'ять про відважного воїна збережемо навіки. Хай Господь прийме його душу в свої обійми. Доземний уклін і вічна Слава солдату!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що деталі прибуття скорботного кортежу повідомлять додатково.