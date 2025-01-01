На Донеччині загинув Герой з Волині Руслан Харчик
Сьогодні, 14:43
Знову надійшла чорна звістка з фронту. Боронячи країну від російського агресора, загинув хоробрий волинянин, житель села Велика Глуша (уродженець села Мала Глуша) – Харчик Руслан Миколайович, 1977 року народження.
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
Життя військовослужбовця трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання 1 листопада 2025 року в Донецькій області.
"Скорбимо разом з родиною. Невимовно тяжка втрата. Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі і сердечні слова співчуття втіхи рідним людям оборонця.
Пам'ять про відважного воїна збережемо навіки. Хай Господь прийме його душу в свої обійми. Доземний уклін і вічна Слава солдату!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що деталі прибуття скорботного кортежу повідомлять додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
Життя військовослужбовця трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання 1 листопада 2025 року в Донецькій області.
"Скорбимо разом з родиною. Невимовно тяжка втрата. Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі і сердечні слова співчуття втіхи рідним людям оборонця.
Пам'ять про відважного воїна збережемо навіки. Хай Господь прийме його душу в свої обійми. Доземний уклін і вічна Слава солдату!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що деталі прибуття скорботного кортежу повідомлять додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Донеччині загинув Герой з Волині Руслан Харчик
Сьогодні, 14:43
«Позиції зрівнювали з землею»: що сталося з військовими 125 бригади, зниклими на Запорізькому напрямку
Сьогодні, 14:07
Де у Луцьку продаватимуть новорічні дерева. АДРЕСИ
Сьогодні, 13:38
Познайомився у соціальній мережі: у Києві 22-річний хлопець зґвалтував 11-річну дівчинку піч час зустрічі
Сьогодні, 13:05
У Луцьку вшанують пам’ять двох полеглих Героїв
Сьогодні, 12:37