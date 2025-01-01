На Донеччині загинув Герой з Волині Руслан Харчик

На Донеччині загинув Герой з Волині Руслан Харчик
Знову надійшла чорна звістка з фронту. Боронячи країну від російського агресора, загинув хоробрий волинянин, житель села Велика Глуша (уродженець села Мала Глуша) – Харчик Руслан Миколайович, 1977 року народження.

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

Життя військовослужбовця трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання 1 листопада 2025 року в Донецькій області.

"Скорбимо разом з родиною. Невимовно тяжка втрата. Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі і сердечні слова співчуття втіхи рідним людям оборонця.

Пам'ять про відважного воїна збережемо навіки. Хай Господь прийме його душу в свої обійми. Доземний уклін і вічна Слава солдату!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що деталі прибуття скорботного кортежу повідомлять додатково.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

