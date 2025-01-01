У Луцьку почали розширювати стенд пам’яті Героїв





Загалом на центральній площі міста є три фотостенди: «Герої нескореної України», «Герої Небесної Сотні», «Загинули за єдність України».



Стенд «Герої Небесної Сотні» перенесуть на місце дзеркала з написом «Луцьк — це я», розміщеного біля сонячного годинника. А на його місці облаштують новий, розповів у коментарі Олександр Ковальський.



Необхідність встановлення нового стенду виникла через те, що місце на старих вичерпалося.



Роботи стартували 11 листопада. Тоді з конструкції «Герої Небесної Сотні» почали знімати фото. Їх перемістять на нову дошку, для якої вже встановили опори.



Натомість на звільнене місце кріплять 86 нових світлин військових, які загинули у російсько-українській війні. Також на дошці залишиться вільне місце, куди в разі потреби кріпитимуть нові світлини.



Повністю завершити реконструкцію стендів мають до кінця цього тижня.



Дзеркало з написом «Луцьк — це я» тимчасово посунуть ліворуч від стенда «Герої Небесної Сотні».



У міськраді поки вирішують, де було б краще його встановити, зазначила начальниця управління туризму та промоції міста Луцької міської ради Катерина Мойсіюк.

