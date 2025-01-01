24 роки навіки: у Жидичині провели в останню дорогу Героя Миколу Ясенюка
Сьогодні, 16:07
У Жидичині поховали Героя Миколу Ясенюка.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У Свято-Миколаївському храмі села Жидичин сьогодні відспівали військовослужбовця Ясенюка Миколу Сергійовича (22.05.2000 року народження). Люди на колінах зустріли катафалк з тілом військового, який загинув 3 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Жовте Донецької області.
Поховали Миколу Ясенюка на кладовищі у селі Жидичин.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
