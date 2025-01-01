У Луцьку у центральному парку зрізатимуть аварійні дерева





Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Комунальне підприємство «Парки та сквери м. Луцька» розпочинає виконання робіт на території центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки з видалення аварійних, самосійних, сухостійних, фаутних, уражених омелою дерев, які несуть загрозу падіння.



Роботи розпочинаються з 13 листопада 2025 року та будуть проводитися впродовж осінньо-зимового періоду 2025-2026 років до початку вегетаційного періоду.

У центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки видалятимуть аварійні дерева.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Комунальне підприємство «Парки та сквери м. Луцька» розпочинає виконання робіт на території центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки з видалення аварійних, самосійних, сухостійних, фаутних, уражених омелою дерев, які несуть загрозу падіння.Роботи розпочинаються з 13 листопада 2025 року та будуть проводитися впродовж осінньо-зимового періоду 2025-2026 років до початку вегетаційного періоду.

