7 масованих російських атак на Луцьк: люди, які постраждали від обстрілів, отримають допомогу
Сьогодні, 16:29
На відновлення та ремонт пошкоджених від російської атаки квартир у Луцькій міськраді виділили понад 590 тис. грн.
Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету у середу, 12 листопада, пише misto.media.
Цього разу у списку 32 людини.
До переліку увійшли жителі таких вулиць:
Івана Корсака;
Гулака-Артемовського;
Євгена Коновальця;
Стрілецької;
Івана Огієнка;
Ігоря Сікорського;
Ківерцівської;
Івана Кожедуба;
Конякіна;
Коперника;
Липовецької;
Мирослава Скорика;
Озерецької;
просп. Волі;
просп. Відродження.
Найменша сума компенсації — 618 грн, найбільша — 112, 250 тис. грн.
Кошти громадянам перерахує департамент соціальної політики.
У жовтні компенсації надали 66 лучанам. Сума тоді становила понад 1,192 млн грн.
Нагадаємо, від початку літа відбулося 7 масованих російських атак на Луцьк. Перша була у ніч на 6 червня, друга — 9 липня, третя — 12 липня, четверта — 21 серпня, п’ята — 30 серпня, шоста — 3 вересня, сьома — у ніч на 10 вересня.
