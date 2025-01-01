7 масованих російських атак на Луцьк: люди, які постраждали від обстрілів, отримають допомогу

На відновлення та ремонт пошкоджених від російської атаки квартир у Луцькій міськраді виділили понад 590 тис. грн.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету у середу, 12 листопада, пише misto.media.

Цього разу у списку 32 людини.

До переліку увійшли жителі таких вулиць:

Івана Корсака;

Гулака-Артемовського;

Євгена Коновальця;

Стрілецької;

Івана Огієнка;

Ігоря Сікорського;

Ківерцівської;

Івана Кожедуба;

Конякіна;

Коперника;

Липовецької;

Мирослава Скорика;

Озерецької;

просп. Волі;

просп. Відродження.

Найменша сума компенсації — 618 грн, найбільша — 112, 250 тис. грн.

Кошти громадянам перерахує департамент соціальної політики.

У жовтні компенсації надали 66 лучанам. Сума тоді становила понад 1,192 млн грн.

Нагадаємо, від початку літа відбулося 7 масованих російських атак на Луцьк. Перша була у ніч на 6 червня, друга — 9 липня, третя — 12 липня, четверта — 21 серпня, п’ята — 30 серпня, шоста — 3 вересня, сьома — у ніч на 10 вересня.

