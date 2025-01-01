7 масованих російських атак на Луцьк: люди, які постраждали від обстрілів, отримають допомогу





Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету у середу, 12 листопада, пише



Цього разу у списку 32 людини.



До переліку увійшли жителі таких вулиць:



Івана Корсака;



Гулака-Артемовського;



Євгена Коновальця;



Стрілецької;



Івана Огієнка;



Ігоря Сікорського;



Ківерцівської;



Івана Кожедуба;



Конякіна;



Коперника;



Липовецької;



Мирослава Скорика;



Озерецької;



просп. Волі;



просп. Відродження.



Найменша сума компенсації — 618 грн, найбільша — 112, 250 тис. грн.



Кошти громадянам перерахує департамент соціальної політики.



У жовтні компенсації надали 66 лучанам. Сума тоді становила понад 1,192 млн грн.



Нагадаємо, від початку літа відбулося 7 масованих російських атак на Луцьк. Перша була у ніч на 6 червня, друга — 9 липня, третя — 12 липня, четверта — 21 серпня, п’ята — 30 серпня, шоста — 3 вересня, сьома — у ніч на 10 вересня.

