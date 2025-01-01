Зеленський після розслідування НАБУ: міністри юстиції та енергетики не можуть залишатися на посадах

Германа Галущенка та Світлану Гринчук.



Про це президент повідомив у відеозверненні, пише



«Вважаю, що міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах. Це питання, зокрема, і довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади — оперативне, найбільш швидке», — зазначив Зеленський.



Тож він заявив, що попросив премʼєр-міністерку, щоб були заяви про відставку міністрів Галущенка та Гринчук.



Окрім цього, Зеленський анонсував рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабінету Міністрів.



Глава держави також підкреслив, що «абсолютно ненормально» те, що в енергетиці ще «є якісь схеми».



Він заявив, що підпише указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо «Енергоатому». Як повідомляла «Економічна правда», санкції стосуватимуться Тимура Міндіча та бізнесмена Олександра Цукермана.



Що відомо про справу?



НАБУ 10 листопада заявило про проведення масштабної операції «Мідас» із викриття корупції у сфері енергетики.



За даними слідства, основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне отримання «відкатів» від контрагентів «Енергоатому» розміром від 10% до 15% вартості контрактів. Зокрема, контрагенти мали заплатити, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або втрати статусу постачальника.



Гроші легалізували через окремий офіс у Києві, що належав родині колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, кажуть правоохоронці.



Прокурор Спеціалізованої прокуратури повідомив, що до схеми були залучені бізнесмени Тимур Міндіч (Карлсон) та Олександр Цукерман (Шеф).



За даними прокурора, упродовж 2025 року Міндіч мав вплив на міністра енергетики Германа Галущенка (Професора) та на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова. Прокурор також підтвердив, що до справи був залучений колишній міністр національної єдності. Олексію Чернишову вже оголосили підозру в незаконному збагаченні.

