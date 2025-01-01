Полк «Ахіллес» отримав велику партію зарядних станцій від волонтерів «Української команди»
12 листопада, 20:20
«Українська команда» передала велику партію потужних зарядних станцій 429 окремому полку безпілотних систем «Ахіллес», щоб забезпечити безперебійну роботу дронів на передовій.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.
«Передали чергову партію потужних зарядних станцій з додатковими батареями окремому полку безпілотних систем «Ахіллес». Цей полк входить у ТОП-5 найкращих підрозділів СБС. Його бійці з початку вторгнення билися за Київ та Харків, Куп'янськ та Бахмут, Соледар та Часів Яр. А зараз тримають оборону в Харківській області», - йдеться у повідомленні «Української команди».
Керівник волонтерського штабу Артур Палатний зазначив, що ці зарядні станції мають забезпечити безперебійну роботу дронів на передовій.
«Кожна третя знищена ворожа ціль - це робота Сил безпілотних систем. Тому важливо, щоб батареї їхніх дронів були завжди заряджені. Впевнений, завдяки цим потужним зарядним станціям наші захисники зможуть ще ефективніше нищити ворога», - сказав Палатний.
Бійці «Ахіллесу» подякували «Українській команді» за «безпрецедентну допомогу під час повномасштабної війни».
Раніше «Українська команда» передала зарядні станції Третьому армійському корпусу, батальйону «Свобода» бригади «Рубіж» НГУ, спецпідрозділу «Артан» ГУР та іншим військовим підрозділам.
