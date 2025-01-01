Вкрали понад 60 тисяч тонн піску в «Укрзалізниці»: на Волині судять начальника кар'єру і його працівників

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо начальника Радошинського піщаного кар'єру та п'ятьох його спільників за фактами вчинення організованою групою привласнення і розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, а також підроблення офіційних документів.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Встановлено, що начальник належного АТ «Укрзалізниця» кар'єру в Ковельському районі Волинської області налагодив схему продажу піщаної суміші за готівкові кошти за заниженими цінами без відображення таких операцій в бухгалтерському обліку підприємства.

До незаконної діяльності він залучив підлеглих, в тому числі свого заступника та бухгалтера.

Окрім того, члени групи привласнювали паливо, завищуючи у фінансовій звітності показники щодо його використання спецтехнікою.

Таким чином із січня по грудень 2024 року обвинувачені розтратили більше 60 тисяч тонн піску вартістю понад 5 млн гривень.

Шляхом безпідставного списання палива АТ «Укрзалізниця» завдано збитків у розмірі 770 тисяч гривень.

Задля забезпечення відшкодування завданих збитків на майно обвинувачених вартістю 5,3 млн грн накладено арешт.

