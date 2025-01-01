Вкрали понад 60 тисяч тонн піску в «Укрзалізниці»: на Волині судять начальника кар'єру і його працівників
Сьогодні, 19:10
Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо начальника Радошинського піщаного кар'єру та п'ятьох його спільників за фактами вчинення організованою групою привласнення і розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, а також підроблення офіційних документів.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Встановлено, що начальник належного АТ «Укрзалізниця» кар'єру в Ковельському районі Волинської області налагодив схему продажу піщаної суміші за готівкові кошти за заниженими цінами без відображення таких операцій в бухгалтерському обліку підприємства.
До незаконної діяльності він залучив підлеглих, в тому числі свого заступника та бухгалтера.
Окрім того, члени групи привласнювали паливо, завищуючи у фінансовій звітності показники щодо його використання спецтехнікою.
Таким чином із січня по грудень 2024 року обвинувачені розтратили більше 60 тисяч тонн піску вартістю понад 5 млн гривень.
Шляхом безпідставного списання палива АТ «Укрзалізниця» завдано збитків у розмірі 770 тисяч гривень.
Задля забезпечення відшкодування завданих збитків на майно обвинувачених вартістю 5,3 млн грн накладено арешт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Встановлено, що начальник належного АТ «Укрзалізниця» кар'єру в Ковельському районі Волинської області налагодив схему продажу піщаної суміші за готівкові кошти за заниженими цінами без відображення таких операцій в бухгалтерському обліку підприємства.
До незаконної діяльності він залучив підлеглих, в тому числі свого заступника та бухгалтера.
Окрім того, члени групи привласнювали паливо, завищуючи у фінансовій звітності показники щодо його використання спецтехнікою.
Таким чином із січня по грудень 2024 року обвинувачені розтратили більше 60 тисяч тонн піску вартістю понад 5 млн гривень.
Шляхом безпідставного списання палива АТ «Укрзалізниця» завдано збитків у розмірі 770 тисяч гривень.
Задля забезпечення відшкодування завданих збитків на майно обвинувачених вартістю 5,3 млн грн накладено арешт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Вкрали понад 60 тисяч тонн піску в «Укрзалізниці»: на Волині судять начальника кар'єру і його працівників
Сьогодні, 19:10
Зеленський після розслідування НАБУ: міністри юстиції та енергетики не можуть залишатися на посадах
Сьогодні, 18:04
У Луцьку у центральному парку зрізатимуть аварійні дерева
Сьогодні, 17:03
7 масованих російських атак на Луцьк: люди, які постраждали від обстрілів, отримають допомогу
Сьогодні, 16:29