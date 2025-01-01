У селі біля Луцька пожежники майже годину гасили господарську споруду
Сьогодні, 20:35
У Луцькому районі вогнеборці ліквідували пожежу в приватному домогосподарстві.
12 листопада о 14:47 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному домогосподарстві у с. Голишів Луцького району — горіла господарська споруда.
На місце події спрямували чергові варти трьох пожежно-рятувальних підрозділів м. Луцька та оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС області.
Перший з підрозділів прибув на місце події о 15:00. На момент прибуття вогонь охопив цегляну господарську споруду та поширювався покрівлею житлового будинку, розташованого за кілька метрів.
На приборкання полум'я було подано 4 водяних стволи. Зважаючи на те, що при подачі двох пожежних стволів при тиску 6 атмосфер, запасу води в автоцистерні вистачає приблизно на 5 – 5,5 хвилин безперервної роботи, систематично відбувалося дозаправлення водою з гідранту у межах населеного пункту.
Горіння локалізували о 15:26, ліквідували о 15:42.
Причину займання з'ясовують. Потерпілих немає.
