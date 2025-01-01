Якою буде погода в Луцьку та на Волині у четвер, 13 листопада
Сьогодні, 21:57
Волинські синоптики пронозують у Луцьку та на території області хмарну погоду з проясненнями.
Про це повідомляють на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Так, в обласному центрі Волині буде хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 8-10° тепла.
На території Волинської області прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.
