Якою буде погода в Луцьку та на Волині у четвер, 13 листопада
Волинські синоптики пронозують у Луцьку та на території області хмарну погоду з проясненнями.

Про це повідомляють на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Так, в обласному центрі Волині буде хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 8-10° тепла.

На території Волинської області прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла.

