В Україні розгорнуть першу в світі «стіну дронів» для знищення російських безпілотників





Про це повідомляє



Як розповів засновник західної компанії Atreyd у коментарі виданню, система складається з десятків невеликих безпілотників, з яких формується "літаюче мінне поле".



За його словами, "стіну дронів" вже відправили в Україну і її мають ввести в експлуатацію.



Business Insider звертає увагу, що розгортання "стіни дронів" стане першим відомим випадком використання подібної оборонної технології в реальних бойових умовах, що дасть Україні новий рівень захисту від російських атак.



Очікується, що спочатку таку систему використовуватимуть для захисту міст і критично важливої інфраструктури, але потім її можуть застосовувати ближче до лінії фронту - для захисту від російських керованих авіабомб.



Як працює "стіна дронів"

Ще в Україні Північноатлантичний альянс провів конкурс для українських і західних оборонних компаній, щоб знайти рішення проти російських авіабомб. Концепція "стіни дронів" від Atreyd увійшла до числа фіналістів.



Система складається з групи дронів з управлінням від першої особи, які запускаються з платформ при виявленні загрози радарами.



Кожен безпілотник працює від батареї і несе невелику вибухівку. Дрони можуть розташовуватися на різних висотах.



Після зльоту дрони формують "завісу" в небі, яка покликана послабити атаку - безпілотники підриваються поруч із боєприпасами, що наближаються, і нейтралізують загрозу.



"Ми вважаємо себе останнім рубежем оборони", - розповів засновник Atreyd.



Система застосовує штучний інтелект, який дає змогу змінювати конфігурацію "стіни" в реальному часі залежно від траєкторії виявлених цілей. При цьому вона вважається економічно ефективною: одне перехоплення коштує лише кілька тисяч доларів, а безпілотники, які не брали участі у вибуху, можуть повертатися на платформи і використовуватися повторно.



У компанії Atreyd зазначили, що комплекс здатний функціонувати навіть у разі глушіння GPS, оскільки має заздалегідь завантажену тривимірну карту зони відповідальності. Ця функція особливо важлива в умовах активної радіоелектронної боротьби, характерної для фронту в Україні.



Безпілотники можуть підніматися на висоту в кілька тисяч метрів і обладнані системою ідентифікації, що запобігає випадкам "дружнього вогню". Незважаючи на високий рівень автономності, оператор у будь-який момент може втрутитися і вручну активувати аварійне відключення.



Один військовослужбовець здатний керувати близько сотнею дронів, при цьому йому не потрібна спеціальна підготовка або досвід пілотування - достатньо базового навчання роботі з системою.



За інформацією Atreyd, під час випробувань "стіна дронів" продемонструвала стовідсоткову ефективність, однак використання системи в Україні стане її першим застосуванням в умовах реального бою.



Засновник компанії не розкрив, де саме в Україні розмістять систему. Також він зазначив, що його система зможе протистояти навіть російським реактивним безпілотникам.



Компанія вже уклала контракт щонайменше з однією країною-членом НАТО, яка замовила пускову платформу і дрони.



Перехоплення КАБів

До слова, 15 жовтня національний представник України в JATEC, директор з імплементації програм Спільного центру НАТО-Україна полковник Валерій Вишневський розповів про випробування перехоплювачів керованих авіабомб.



За його словами, нові технології для знищення КАБів запропонували переможці конкурсу від НАТО "Інноваційний челендж".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні найближчим часом мають розгорнути першу у світі "стіну дронів", яка повинна буде знищувати російські ударні безпілотники.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.Як розповів засновник західної компанії Atreyd у коментарі виданню, система складається з десятків невеликих безпілотників, з яких формується "літаюче мінне поле".За його словами, "стіну дронів" вже відправили в Україну і її мають ввести в експлуатацію.Business Insider звертає увагу, що розгортання "стіни дронів" стане першим відомим випадком використання подібної оборонної технології в реальних бойових умовах, що дасть Україні новий рівень захисту від російських атак.Очікується, що спочатку таку систему використовуватимуть для захисту міст і критично важливої інфраструктури, але потім її можуть застосовувати ближче до лінії фронту - для захисту від російських керованих авіабомб.Ще в Україні Північноатлантичний альянс провів конкурс для українських і західних оборонних компаній, щоб знайти рішення проти російських авіабомб. Концепція "стіни дронів" від Atreyd увійшла до числа фіналістів.Система складається з групи дронів з управлінням від першої особи, які запускаються з платформ при виявленні загрози радарами.Кожен безпілотник працює від батареї і несе невелику вибухівку. Дрони можуть розташовуватися на різних висотах.Після зльоту дрони формують "завісу" в небі, яка покликана послабити атаку - безпілотники підриваються поруч із боєприпасами, що наближаються, і нейтралізують загрозу."Ми вважаємо себе останнім рубежем оборони", - розповів засновник Atreyd.Система застосовує штучний інтелект, який дає змогу змінювати конфігурацію "стіни" в реальному часі залежно від траєкторії виявлених цілей. При цьому вона вважається економічно ефективною: одне перехоплення коштує лише кілька тисяч доларів, а безпілотники, які не брали участі у вибуху, можуть повертатися на платформи і використовуватися повторно.У компанії Atreyd зазначили, що комплекс здатний функціонувати навіть у разі глушіння GPS, оскільки має заздалегідь завантажену тривимірну карту зони відповідальності. Ця функція особливо важлива в умовах активної радіоелектронної боротьби, характерної для фронту в Україні.Безпілотники можуть підніматися на висоту в кілька тисяч метрів і обладнані системою ідентифікації, що запобігає випадкам "дружнього вогню". Незважаючи на високий рівень автономності, оператор у будь-який момент може втрутитися і вручну активувати аварійне відключення.Один військовослужбовець здатний керувати близько сотнею дронів, при цьому йому не потрібна спеціальна підготовка або досвід пілотування - достатньо базового навчання роботі з системою.За інформацією Atreyd, під час випробувань "стіна дронів" продемонструвала стовідсоткову ефективність, однак використання системи в Україні стане її першим застосуванням в умовах реального бою.Засновник компанії не розкрив, де саме в Україні розмістять систему. Також він зазначив, що його система зможе протистояти навіть російським реактивним безпілотникам.Компанія вже уклала контракт щонайменше з однією країною-членом НАТО, яка замовила пускову платформу і дрони.До слова, 15 жовтня національний представник України в JATEC, директор з імплементації програм Спільного центру НАТО-Україна полковник Валерій Вишневський розповів про випробування перехоплювачів керованих авіабомб.За його словами, нові технології для знищення КАБів запропонували переможці конкурсу від НАТО "Інноваційний челендж".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію