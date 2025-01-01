Танцювальний колектив з Волині переміг на фестивалі в Буковелі. ФОТО

Зразковий аматорський ансамбль народного танцю «Дзвіночок» став абсолютним переможцем фестивалю Bukovel Challenge 2025, який проходив у мальовничому Буковелі. Наші юні танцівники вибороли Гран-прі та два перших місця у своїх номінаціях, продемонструвавши високу майстерність, енергію та щиру любов до українського народного танцю.

Про це повідомляє сайт "Ковельmedia".

Старша група виконала запальний номер «Волинська полька», а середня – яскраву й колоритну «Гуляночку», що підкорили серця журі та глядачів.

Окрім конкурсної програми, учасники ансамблю мали нагоду ознайомитися з культурою й традиціями Карпат, відвідали Гуцул Ленд та Яремче, де на них чекали нові відкриття й незабутні враження.

Колектив щиро дякує управлінню культури, молоді, спорту та туризму виконкому міської ради за допомогу з організацією поїздки, батькам – за підтримку, турботу й віру у своїх дітей.

Особлива вдячність – керівниці ансамблю Інні Темрук за професіоналізм, натхнення та любов до дітей, завдяки якій «Дзвіночок» гідно представляє Ковель на всеукраїнських сценах.

Поїздка до Буковелю стала для колективу справжнім святом танцю, дружби й творчості, яке залишиться у пам’яті надовго.

Теги: Волинь, мистецтво, танці, фестиваль
