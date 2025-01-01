Військовослужбовця з Волині судили за дезертирство

Військовослужбовця з Волині визнали винним у дезертирстві, вчиненому під час воєнного стану.

Про це йдеться у вироку Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 4 листопада, - пише ВСН.

Як встановив суд, чоловік, мобілізований до лав Збройних сил України, у грудні 2024 року без дозволу командира самовільно залишив військову частину. Повернутися на службу він не планував.

Під час розгляду справи пояснив, що пішов, бо його колишня дружина виїхала за кордон, а малолітня донька залишилася без опіки.

Суд визнав щире каяття обвинуваченого пом’якшувальною обставиною, однак зауважив, що дезертирство в умовах війни становить підвищену суспільну небезпеку.

Чоловіка засуджено за ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу України до п’яти років позбавлення волі. Строк відбування покарання рахуватиметься з 16 серпня 2025 року — дати його затримання

