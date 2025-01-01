Уточнити дані відтепер можна через ЦНАП: що варто знати військовозобов'язаним





Про це розповів нардеп і член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Деталі повідомляє



Як працює уточнення даних у ЦНАПах?

Україна планує перейти на електронні системи ведення обліків військовозобов'язаних, що передбачає поєднання різних баз даних. Громадяни матимуть можливість дистанційно розв'язувати свої питання.



Однак наразі база працює недосконало, тож іноді виникає потреба подачі документів "у живому режимі". До 1 листопада українці мусили заради цього відвідувати ТЦК та СП.



Відтепер же документи для уточнення персональних даних прийматимуть сервісні центри, щоб розвантажити ТЦК.



ЦНАПи не будуть ухвалювати ніякі рішення по військовослужбовцях, лише виконувати функцію адміністративного транзитера,

– наголосив Веніславський.



Що відомо про оформлення відстрочки в ЦНАПах?

Нагадаємо, з 1 листопада діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації.



Подати заяву на відстрочку можна в будь-якому ЦНАПі – якщо тип відстрочки ще не доступний у Резерв+, ви не користуєтесь смартфоном або маєте недостатньо даних у держреєстрах.



Для прискорення обробки звернень у ЦНАПах збільшили кількість працівників, а середній час опрацювання заяви становить близько 15 хвилин.



До слова, лише за перші два дні до сервісних центрів звернулося понад 24 тисячі військовозобов'язаних.

