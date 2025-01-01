13 листопада на Волині: гортаючи календар

13 листопада день народження у волинського журналіста Вадима Панафідіна (на фото).

Також сьогодні відзначають день народження волинський художник Кость Борисюк, музикант, бас-гітарист гурту «ФлайzZzа» Максим Комарук та художниця Маргарита Паламарчук.

За православним календарем 13 листопада іменини святкують Іван та Герман

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.

Також 13 листопада відзначається Міжнародний день сліпих.

