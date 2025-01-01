13 листопада на Волині: гортаючи календар

Вадима Панафідіна (на фото).



Також сьогодні відзначають день народження волинський художник Кость Борисюк, музикант, бас-гітарист гурту «ФлайzZzа» Максим Комарук та художниця Маргарита Паламарчук.



За православним календарем 13 листопада іменини святкують Іван та Герман



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.



Також 13 листопада відзначається Міжнародний день сліпих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 листопада день народження у волинського журналіста(на фото).Також сьогодні відзначають день народження волинський художник, музикант, бас-гітарист гурту «ФлайzZzа»та художницяЗа православним календарем 13 листопада іменини святкують Іван та ГерманІнформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.Також 13 листопада відзначається Міжнародний день сліпих.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію