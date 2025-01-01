На війні загинув воїн з Волині Петро Поліщук
12 листопада, 22:38
Не висихають материнські сльози від гірких звісток, що знову приходять у наші домівки… Маневицька громада знову у скорботі.
Про загибель на війні воїна-краянина повідомили на сторінці громади.
"12 листопада 2025 року, під час виконання бойового завдання у Донецькій області, загинув наш земляк — Поліщук Петро Олександрович, 1995 року народження, житель селища Маневичі, молодший сержант, командир відділення розвідувального взводу", - йдеться у дописі.
Вірний присязі, він до останнього залишався на передовій, мужньо виконував свій обов’язок, прикриваючи побратимів і боронячи рідну землю від ворога. Життя молодого чоловіка, сповнене надій і планів, обірвалося у запеклому бою за свободу України.
7 серпня 2025 року пішов із життя його батько — Олександр Поліщук, який також боронив територіальну цілісність нашої держави. Тепер обоє, батько й син, назавжди залишаться серед тих, хто ціною власного життя захищав Україну.
Про день та час зустрічі Захисника на Маневиччині буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
