У Луцьку оштрафували водія, який не пропустив швидку. ВІДЕО
В обласному центрі Волині поліцейські перевірили, як водії реагують на оперативний спецтранспорт.

Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.

У супроводі екіпажів поліції містом проїхала карета швидкої з увімкненими проблисковими маячками та сиреною.

"На жаль, не всі водії відреагували належним чином. До прикладу, на проспекті Василя Мойсея, керманич автомобіля Volkswagen не надав переваги швидкій з необхідними сигналами. За дане правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за ч. 3 ст. 122 (Ненадання переваги в русі транспортним засобам екстрених служб, що рухаються з увімкненими спецсигналами) КУпАП", - йдеться у дописі.

Правопорушення передбачає штраф — 680 гривень.


