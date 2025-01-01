У Луцьку оштрафували водія, який не пропустив швидку. ВІДЕО

В обласному центрі Волині поліцейські перевірили, як водії реагують на оперативний спецтранспорт.Про це повідомляють у патрульній поліції Волині.У супроводі екіпажів поліції містом проїхала карета швидкої з увімкненими проблисковими маячками та сиреною."На жаль, не всі водії відреагували належним чином. До прикладу, на проспекті Василя Мойсея, керманич автомобіля Volkswagen не надав переваги швидкій з необхідними сигналами. За дане правопорушення передбачена адміністративна відповідальність за ч. 3 ст. 122 (Ненадання переваги в русі транспортним засобам екстрених служб, що рухаються з увімкненими спецсигналами) КУпАП", - йдеться у дописі.Правопорушення передбачає штраф — 680 гривень.