Волинських працівників культури з професійним святом вітав Василь Зінкевич. ВІДЕО
У Луцьку з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва в Палаці культури міста відбулась благодійна акція "Культура – Сила Єдності".

Концертну програму для працівників культури підготував народний артист України Василь Зінкевич, - повідомляє "Суспільне".

"Не випадково, що Україна на планеті земля, має найбільше народних пісень. Для нашого народу його пісня не просто забава. Це є потужна ідеологічна зброя.Українська пісня — це є наш код. Його потрібно берегти і захищати, — сказав Василь Зінкевич.

У рамках концерту також виступили зразковий аматорський ансамбль танцю "Волиняночка" та народний аматорський ансамбль танцю "Волинянка".

Теги: День працівників культури, Волинь, концерт, свято
