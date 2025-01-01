Волинських працівників культури з професійним святом вітав Василь Зінкевич. ВІДЕО





Концертну програму для працівників культури підготував народний артист України Василь Зінкевич, - повідомляє



"Не випадково, що Україна на планеті земля, має найбільше народних пісень. Для нашого народу його пісня не просто забава. Це є потужна ідеологічна зброя.Українська пісня — це є наш код. Його потрібно берегти і захищати, — сказав Василь Зінкевич.



У рамках концерту також виступили зразковий аматорський ансамбль танцю "Волиняночка" та народний аматорський ансамбль танцю "Волинянка".

