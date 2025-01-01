На Волині зводять два будинки для 104 сімей переселенців

У 5-му мікрорайоні Нововолинська триває зведення двох багатоквартирних будинків для переселенців на 104 квартири.У липні 2023 року Нововолинська міська рада підписала угоду, місто отримало від ЄС та НЕФКО понад 7 мільйонів євро на будівництво. З бюджету громади додатково виділити понад 7 мільйонів гривень на будівництво протирадіаційного укриття, розповіла Суспільному начальниця відділу проєктної діяльності та інвестицій міської радиУсі будівельні роботи виконуватиме підрядник. У тендері перемогло товариство "Житлобуд-2". Наразі працівники завершують облаштування фасаду другого будинку, а паралельно тривають внутрішні роботи.У деяких квартирах уже встановлені меблі. Нововолинська міська радаПопереду — впорядкування території довкола будинків і спортивного майданчика. Завершити будівництво планують у середині 2026 року.Як раніше повідомляли у Нововолинській міській раді, квартири у нових будинках надаватимуть для переселенців, які мешкають у Нововолинській громаді. В першу чергу житлом забезпечать одиноких мам з дітьми і багатодітні сім'ї та тих, хто працевлаштувався у громаді. Новозбудоване житло залишатиметься у власності міста.