На Волині зводять два будинки для 104 сімей переселенців
Сьогодні, 08:25
У 5-му мікрорайоні Нововолинська триває зведення двох багатоквартирних будинків для переселенців на 104 квартири.
У липні 2023 року Нововолинська міська рада підписала угоду, місто отримало від ЄС та НЕФКО понад 7 мільйонів євро на будівництво. З бюджету громади додатково виділити понад 7 мільйонів гривень на будівництво протирадіаційного укриття, розповіла Суспільному начальниця відділу проєктної діяльності та інвестицій міської ради Катерина Лиманська.
Усі будівельні роботи виконуватиме підрядник. У тендері перемогло товариство "Житлобуд-2". Наразі працівники завершують облаштування фасаду другого будинку, а паралельно тривають внутрішні роботи.
У деяких квартирах уже встановлені меблі. Нововолинська міська рада
Попереду — впорядкування території довкола будинків і спортивного майданчика. Завершити будівництво планують у середині 2026 року.
Як раніше повідомляли у Нововолинській міській раді, квартири у нових будинках надаватимуть для переселенців, які мешкають у Нововолинській громаді. В першу чергу житлом забезпечать одиноких мам з дітьми і багатодітні сім'ї та тих, хто працевлаштувався у громаді. Новозбудоване житло залишатиметься у власності міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
У липні 2023 року Нововолинська міська рада підписала угоду, місто отримало від ЄС та НЕФКО понад 7 мільйонів євро на будівництво. З бюджету громади додатково виділити понад 7 мільйонів гривень на будівництво протирадіаційного укриття, розповіла Суспільному начальниця відділу проєктної діяльності та інвестицій міської ради Катерина Лиманська.
Усі будівельні роботи виконуватиме підрядник. У тендері перемогло товариство "Житлобуд-2". Наразі працівники завершують облаштування фасаду другого будинку, а паралельно тривають внутрішні роботи.
У деяких квартирах уже встановлені меблі. Нововолинська міська рада
Попереду — впорядкування території довкола будинків і спортивного майданчика. Завершити будівництво планують у середині 2026 року.
Як раніше повідомляли у Нововолинській міській раді, квартири у нових будинках надаватимуть для переселенців, які мешкають у Нововолинській громаді. В першу чергу житлом забезпечать одиноких мам з дітьми і багатодітні сім'ї та тих, хто працевлаштувався у громаді. Новозбудоване житло залишатиметься у власності міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку – аварія на Окружній
Сьогодні, 09:23
В Україні планують невдовзі розгорнути «стіну дронів» для захисту українських міст від «шахедів»
Сьогодні, 09:15
На Волині зводять два будинки для 104 сімей переселенців
Сьогодні, 08:25
Військовослужбовця з Волині судили за дезертирство
Сьогодні, 05:28