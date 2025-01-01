На Волині зводять два будинки для 104 сімей переселенців

На Волині зводять два будинки для 104 сімей переселенців
У 5-му мікрорайоні Нововолинська триває зведення двох багатоквартирних будинків для переселенців на 104 квартири.

У липні 2023 року Нововолинська міська рада підписала угоду, місто отримало від ЄС та НЕФКО понад 7 мільйонів євро на будівництво. З бюджету громади додатково виділити понад 7 мільйонів гривень на будівництво протирадіаційного укриття, розповіла Суспільному начальниця відділу проєктної діяльності та інвестицій міської ради Катерина Лиманська.
На Волині зводять два будинки для 104 сімей переселенців

Усі будівельні роботи виконуватиме підрядник. У тендері перемогло товариство "Житлобуд-2". Наразі працівники завершують облаштування фасаду другого будинку, а паралельно тривають внутрішні роботи.

У деяких квартирах уже встановлені меблі. Нововолинська міська рада
Попереду — впорядкування території довкола будинків і спортивного майданчика. Завершити будівництво планують у середині 2026 року.
На Волині зводять два будинки для 104 сімей переселенців

Як раніше повідомляли у Нововолинській міській раді, квартири у нових будинках надаватимуть для переселенців, які мешкають у Нововолинській громаді. В першу чергу житлом забезпечать одиноких мам з дітьми і багатодітні сім'ї та тих, хто працевлаштувався у громаді. Новозбудоване житло залишатиметься у власності міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, житло, переселенці, війна, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
«Перевірити Погуляйка та Костика»: нардеп з Волині звернувся до СБУ та РНБО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку – аварія на Окружній
Сьогодні, 09:23
В Україні планують невдовзі розгорнути «стіну дронів» для захисту українських міст від «шахедів»
Сьогодні, 09:15
На Волині зводять два будинки для 104 сімей переселенців
Сьогодні, 08:25
Волинських працівників культури з професійним святом вітав Василь Зінкевич. ВІДЕО
Сьогодні, 07:32
Військовослужбовця з Волині судили за дезертирство
Сьогодні, 05:28
Медіа
відео
1/8