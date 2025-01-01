В Україні планують невдовзі розгорнути «стіну дронів» для захисту українських міст від «шахедів»





Про це пише Business Insider, яке поговорило з представником Atreyd, пише



За словами співрозмовникам видання, ця «стіна безпілотників» складається з десятків FPV-дронів, які злітають з платформ після того, як радари виявляють потенційну загрозу.



У повітрі вони утворюють так зване «летюче мінне поле з дронів»: щось на кшталт завіси, яка може знешкоджувати повітряні цілі, підриваючись під час наближення до ворожих снарядів і змушуючи уламки падати на землю.



Система застосовує штучний інтелект, щоб змінювати структуру стіни і найефективніше реагувати на траєкторію цілі, що наближається. Вартість перехоплення становить лише кілька тисяч доларів, а дрони, які не підірвалися, можуть повернутися на стартові платформи для повторного використання під час наступних завдань.



Як запевняють в Atreyd, «стіна з дронів» зможе працювати навіть у середовищах без GPS, оскільки обладнана заздалегідь встановленою тривимірною картою зони відповідальності. Щоб уникати випадків «дружнього вогню» систему оснастили технологією ідентифікації.



Крім того, вона здатна виконувати завдання на висоті кількох тисяч метрів й функціонувати повністю автономно, хоч людина все ж може взяти на себе керування і запустити аварійне відключення.



Під час випробувань система нібито показала 100-відсоткову успішність. Якщо її розгорнуть в Україні, це стане першим випадком її реального бойового застосування. Компанія вже відправила свою розробку в Україну — її, як очікують, запустять протягом кількох тижнів.



Спочатку систему планують використовувати для захисту міст та критично важливої ​​інфраструктури від російських безпілотників, але згодом її також можуть розгорнути ближче до лінії фронту для захисту від керованих авіабомб (КАБів), які теперішні засоби української протиповітряної оборони майже не дають змоги перехопити.



«Ми вважаємо себе останнім рубежем оборони», — сказав представник Atreyd.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Французька компанія Atreyd розробила «стіну дронів», завдяки яким можна буде знешкодувати російські ударні дрони та керовані авіабомби.Про це пише Business Insider, яке поговорило з представником Atreyd, пише Громадське За словами співрозмовникам видання, ця «стіна безпілотників» складається з десятків FPV-дронів, які злітають з платформ після того, як радари виявляють потенційну загрозу.У повітрі вони утворюють так зване «летюче мінне поле з дронів»: щось на кшталт завіси, яка може знешкоджувати повітряні цілі, підриваючись під час наближення до ворожих снарядів і змушуючи уламки падати на землю.Система застосовує штучний інтелект, щоб змінювати структуру стіни і найефективніше реагувати на траєкторію цілі, що наближається. Вартість перехоплення становить лише кілька тисяч доларів, а дрони, які не підірвалися, можуть повернутися на стартові платформи для повторного використання під час наступних завдань.Як запевняють в Atreyd, «стіна з дронів» зможе працювати навіть у середовищах без GPS, оскільки обладнана заздалегідь встановленою тривимірною картою зони відповідальності. Щоб уникати випадків «дружнього вогню» систему оснастили технологією ідентифікації.Крім того, вона здатна виконувати завдання на висоті кількох тисяч метрів й функціонувати повністю автономно, хоч людина все ж може взяти на себе керування і запустити аварійне відключення.Під час випробувань система нібито показала 100-відсоткову успішність. Якщо її розгорнуть в Україні, це стане першим випадком її реального бойового застосування. Компанія вже відправила свою розробку в Україну — її, як очікують, запустять протягом кількох тижнів.Спочатку систему планують використовувати для захисту міст та критично важливої ​​інфраструктури від російських безпілотників, але згодом її також можуть розгорнути ближче до лінії фронту для захисту від керованих авіабомб (КАБів), які теперішні засоби української протиповітряної оборони майже не дають змоги перехопити.«Ми вважаємо себе останнім рубежем оборони», — сказав представник Atreyd.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію