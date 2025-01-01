У Луцьку – аварія на Окружній
Сьогодні, 09:23
У Луцьку на вулиці Окружній трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків.
Про це пише ВолиньUA із посиланням на очевидців аварії.
Аварія сталася на перетині вулиць.
У автівок значні пошкодження.
На місці працюють патрульні.
Деталі – згодом.
