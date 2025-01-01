У Луцьку – аварія на Окружній

У Луцьку – аварія на Окружній
У Луцьку на вулиці Окружній трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків.

Про це пише ВолиньUA із посиланням на очевидців аварії.

Аварія сталася на перетині вулиць.

У автівок значні пошкодження.

На місці працюють патрульні.

Деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
«Перевірити Погуляйка та Костика»: нардеп з Волині звернувся до СБУ та РНБО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поблизу Луцька на відкритій території виявили вибухонебезпечний предмет
Сьогодні, 09:44
У центральному парку Луцька зрізатимуть дерева: назвали причину
Сьогодні, 09:37
У Луцьку – аварія на Окружній
Сьогодні, 09:23
В Україні планують невдовзі розгорнути «стіну дронів» для захисту українських міст від «шахедів»
Сьогодні, 09:15
На Волині зводять два будинки для 104 сімей переселенців
Сьогодні, 08:25
Медіа
відео
1/8