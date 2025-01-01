У Луцьку – аварія на Окружній

дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків.



Про це пише



Аварія сталася на перетині вулиць.



У автівок значні пошкодження.



На місці працюють патрульні.



Деталі – згодом.







