Поблизу Луцька на відкритій території виявили вибухонебезпечний предмет
До служби 101 надійшло повідомлення про підозрілий предмет, виявлений на відкритій території одного з сіл Підгайцівської громади Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце оперативно прибув офіцер-рятувальник громади, який провів первинну ідентифікацію небезпечної знахідки. Для подальшого знешкодження вибухонебезпечного предмета було залучено вибухотехніків МВС України.

"Такі випадки нагадують: життя і безпека залежать від правильних дій кожного з нас!

Алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечних предметів (ВНП):

- Не торкайтесь, не пересувайте і не розбирайте підозрілий предмет.

- Негайно відійдіть на безпечну відстань.

- Повідомте за номером 101 або 102, чітко вкажіть місце знахідки, орієнтири, зовнішній вигляд предмета.

- Попередьте інших, щоб не наближалися до небезпечної території.

- Не користуйтесь мобільним телефоном поблизу предмета, не паліть поруч.

Пам’ятайте: вибухонебезпечні предмети можуть залишатися небезпечними навіть через десятки років!" - наголошують рятувальники.

