Поблизу Луцька на відкритій території виявили вибухонебезпечний предмет

До служби 101 надійшло повідомлення про підозрілий предмет, виявлений на відкритій території одного з сіл Підгайцівської громади Луцького району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце оперативно прибув офіцер-рятувальник громади, який провів первинну ідентифікацію небезпечної знахідки. Для подальшого знешкодження вибухонебезпечного предмета було залучено вибухотехніків МВС України."Такі випадки нагадують: життя і безпека залежать від правильних дій кожного з нас!Алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечних предметів (ВНП):- Не торкайтесь, не пересувайте і не розбирайте підозрілий предмет.- Негайно відійдіть на безпечну відстань.- Повідомте за номером 101 або 102, чітко вкажіть місце знахідки, орієнтири, зовнішній вигляд предмета.- Попередьте інших, щоб не наближалися до небезпечної території.- Не користуйтесь мобільним телефоном поблизу предмета, не паліть поруч.Пам’ятайте: вибухонебезпечні предмети можуть залишатися небезпечними навіть через десятки років!" - наголошують рятувальники.