Поблизу Луцька на відкритій території виявили вибухонебезпечний предмет
Сьогодні, 09:44
До служби 101 надійшло повідомлення про підозрілий предмет, виявлений на відкритій території одного з сіл Підгайцівської громади Луцького району.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце оперативно прибув офіцер-рятувальник громади, який провів первинну ідентифікацію небезпечної знахідки. Для подальшого знешкодження вибухонебезпечного предмета було залучено вибухотехніків МВС України.
"Такі випадки нагадують: життя і безпека залежать від правильних дій кожного з нас!
Алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечних предметів (ВНП):
- Не торкайтесь, не пересувайте і не розбирайте підозрілий предмет.
- Негайно відійдіть на безпечну відстань.
- Повідомте за номером 101 або 102, чітко вкажіть місце знахідки, орієнтири, зовнішній вигляд предмета.
- Попередьте інших, щоб не наближалися до небезпечної території.
- Не користуйтесь мобільним телефоном поблизу предмета, не паліть поруч.
Пам’ятайте: вибухонебезпечні предмети можуть залишатися небезпечними навіть через десятки років!" - наголошують рятувальники.
