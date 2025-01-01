Кабмін планує підвищення пенсій: на скільки зростуть виплати у 2026 році





На скільки зросте пенсія у 2026 році та чи вистачить цього росту, щоб покрити інфляцію – пише



Яка середня пенсія в Україні



Станом на жовтень 2025 року загальна кількість пенсіонерів в Україні складає 10,2 млн осіб, із них 2,8 млн – працюючих. Статистика Пенсійного фонду України свідчить, що середній розмір пенсії становить майже 6,5 тисяч гривень, а у працюючих пенсіонерів – трохи більше 7 тисяч гривень.



На перший погляд, ці цифри виглядають прийнятно на тлі офіційного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб – 2 361 гривня, але середній розмір пенсії не досягає фактичного прожиткового мінімуму, який у червні становив 7 091 гривню.



Це означає, що понад половину пенсіонерів, які отримують менше 5 тисяч гривень, фактично живуть значно нижче реального прожиткового мінімуму. Пенсію понад 10 тисяч гривень в Україні отримують лише 15% пенсіонерів, від 5 до 10 тисяч гривень - майже 30%, свідчать дані Пенсійного фонду.



Найвищі пенсії зафіксовані в Києві – 8 848 гривень, що на 37% вище середнього показника по країні. Найнижчі – на заході: Тернопільська область – 4 997 гривень, Чернівецька – 5 173 гривень, Закарпатська – 5 233 гривень.



Які пенсії в Україні у порівнянні з Європою



Розмір середньої пенсії в Україні, який становить приблизно 133 євро, є одним із найнижчих показників у Європі, свідчать дані ресурсу "Опендатабот".



Для порівняння, пенсіонери в Албанії отримують близько 160 євро, у Румунії та Болгарії – від 450 до 550 євро, у Польщі та Чехії – від 800 до 900 євро.



Однією з причин такого дисбалансу є недостатні надходження до Пенсійного фонду через високий рівень тіньової економіки – близько 40%. Щороку Україна недоотримує близько 1 трлн гривень податкових надходжень, з яких понад 350 млрд – це не сплачені внески до фонду оплати праці, пояснює Олег Пендзин, економіст, керівник Економічного дискусійного клубу.



"Коли формально людина отримує мінімалку 8 тисяч гривень, при тому, що фактично на руки вона отримує 30-40 тисяч гривень. Тобто, в неї йде страховий стаж, вона буде мати потім право на отримання пенсії, але ця пенсія буде мінімальна", – зазначив економіст.



Сума сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) це – ще одна проблема, вважає Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг України.



В Україні ЄСВ сплачують усі, але лише з доходів до 100 тисяч гривень за місяць. Тобто навіть якщо людина заробляє мільйони, вона платить внески лише з цієї суми. Як наслідок, система залишається нерівною й несправедливою, пояснює експерт.



Як зміниться мінімальна пенсія в 2026 році



У проєкті державного бюджету України 2026 року на пенсії заплановано виділити 1 027 млрд гривень, що більше на 123 млрд гривень у порівнянні з 2025 роком. Це близько 19% усіх видатків держбюджету – найбільша соціальна стаття видатків.



Мінімальна пенсія в наступному році зросте на 234 гривні – з 2 361 до 2 595 гривень або 9%. Для порівняння, у 2022 році пенсії підняли на 14%, у 2023-му – майже на 20%, у 2024 – лише на 8%, у 2025 – на 11,5%.



Якщо парламент ухвалить бюджет на наступний рік у поточній редакції, то мінімальна пенсія має зрости вже з 1 січня 2026 року або ж з дати, прописаної в законі.



Яким чином будуть індексовані пенсії



У 2026 році уряд планує провести індексацію пенсійних виплат з 1 березня. Розмір індексації щороку різний, його визначає Кабінет міністрів. У 2025 році розмір індексації склав 11,5%.



Індексація пенсій здійснюється відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" за рахунок коштів Пенсійного фонду, пояснює Олег Пендзин.



У державному бюджеті передбачаються лише виплати для окремих категорій пенсіонерів, які отримують забезпечення з бюджету – це, зокрема, військові, судді, прокурори та державні службовці.



Пенсії за віком фінансуються із внесків, які щомісяця сплачують працюючі громадяни у вигляді єдиного соціального внеску. Саме ці надходження формують основне джерело виплат пенсіонерам.



За законом, індексація пенсій має відбуватися за формулою: 50% зростання середньої заробітної плати плюс 50% рівня інфляції.



Щоб визначити, яким буде розмір індексації у 2026 році, необхідно дочекатися офіційних даних щодо інфляції та середньої зарплати за 2025 рік. Ці показники оприлюднюються наприкінці січня наступного року, а індексація традиційно проводиться з 1 березня, після розрахунків Пенсійного фонду, пояснює Пендзин.



Економіст також зауважив, що остаточний розмір підвищення залежатиме не лише від формули, а й від наявності коштів у Пенсійному фонді. Якщо грошей не вистачатиме, уряд може ухвалити окремі постанови, як це вже траплялося у 2023 році, коли під час воєнного стану індексацію обмежили.



Індексація пенсій повинна враховувати і зростання зарплат, і рівень інфляції. Станом на жовтень, інфляція становить майже 12% (дані НБУ), а заробітні плати зростають більш ніж на 20%. У таких умовах потреба у видатках на пенсії лише збільшується.



Водночас у 2026 році уряд планує підняти прожитковий мінімум на 9,9% – з урахуванням інфляції. Проте цей показник не переглядали протягом усього 2025 року, тож таке зростання не компенсує втрати купівельної спроможності, пояснює Данило Гетманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.



До прикладу, якщо зараз на 2 361 гривню можна купити 40 кг гречки (приблизно 59 гривень за кілограм), то після підвищення до 2 595 гривень і зростання цін на 14% можна буде купити лише 38 кг крупи.



Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада ухвалила проект державного бюджету на 2026 рік в першому читанні. Основними будуть видатки на оборону, але після цьогорічної паузи зростуть і соціальні стандарти.



Після повномасштабного вторгнення пенсії зростали (2022 року – на 14%, 2023 – на 20%), проте інфляція постійно випереджала ці темпи. Як результат, реальні доходи пенсіонерів в Україні знижуються з середини 2024 року.

