Митники в «Устилузі» на Волині працюватимуть із бодікамерами





Про це у телеграмі повідомляє



Мінфін унормував використання бодікамер окремим наказом.



Камери з’являться за підтримки Консультативної місії ЄС (КМЄС).



Подібні проєкти стартують у пунктах пропуску «Порубне», «Старокозаче», «Рені» та «Чоп».



Пілотний проєкт у «Рава-Руській» показав: бодікамери скорочують час оформлення та знижують корупційні ризики.



Відео зберігатимуться на захищених серверах, доступ — лише уповноваженим.



