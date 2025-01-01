Митники в «Устилузі» на Волині працюватимуть із бодікамерами

На міжнародному пункті пропуску «Устилуг» на Волині митники працюватимуть під відеонаглядом.

Про це у телеграмі повідомляє Твій Володимир.

Мінфін унормував використання бодікамер окремим наказом.

Камери з’являться за підтримки Консультативної місії ЄС (КМЄС).

Подібні проєкти стартують у пунктах пропуску «Порубне», «Старокозаче», «Рені» та «Чоп».

Пілотний проєкт у «Рава-Руській» показав: бодікамери скорочують час оформлення та знижують корупційні ризики.

Відео зберігатимуться на захищених серверах, доступ — лише уповноваженим.

