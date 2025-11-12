Порушення повітряного простору з боку Білорусі: Литва не вестиме переговори щодо відкриття кордону

Олександра Лукашенка, який наказав міністру закордонних справ Білорусі розпочати переговори щодо напруженості на кордоні.



Про це повідомляє Delfi, пише



“Я відкидаю умови, темпи, нав'язані нам, і сам принцип. Це ще одна спроба режиму інструменталізувати злочинні дії та використати їх проти Литви”, – сказав міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис.



Він додав, що спочатку Білорусь повинна переконатися, що метеозонди більше не відправляються в повітряний простір Литви та не порушують повітряний рух. Лише після цього прикордонні пункти зможуть знову відкритися.



Міністр закордонних справ Литви запевнив, що Вільнюс готує нові заходи у відповідь на дії Білорусі.



Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, який запроваджує заборону на в’їзд на територію Білорусі вантажівок і тягачів, зареєстрованих у Польщі та Литві.



До 27 жовтня Литва двічі повністю закривала кордон з Білоруссю на кілька годин вночі під час прольоту метеозондів з контрабандними сигаретами. А з 27 жовтня вона повністю закрила його для білорусів.



Повітряний простір над Вільнюським аеропортом цієї осені закривався 9 разів через зонди, зокрема один раз після повного закриття кордону – 30 жовтня.



28 жовтня Польща заявила про готовність відкрити два прикордонні переходи з Білоруссю в листопаді. Але 30 жовтня, після консультацій з Литвою, вона відклала цей невизначений термін ще на кілька тижнів.

