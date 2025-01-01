Рішення про виведення військ із Покровська є справою військових командирів на місці, - Зеленський





Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив президент Володимир Зеленський, передає



Виведення військ



Глава держави наголосив, що будь-яке рішення про виведення військ є питанням військового командування на місцях.



"Ніхто не штовхає їх на смерть заради руїн. Я підтримуватиму наших солдатів, особливо командирів, які там перебувають, у тому, як вони можуть контролювати ситуацію. Або це занадто дорого для нас - найважливіше для нас - це наші солдати", - пояснив Зеленський.



За словами президента, Росія хоче перемоги в Покровську, щоб спробувати переконати Трампа, що Україна повинна вивести війська з усього Донбасу, щоб припинити війну.



"Ми не можемо покинути схід України. Ніхто цього не зрозуміє, люди цього не зрозуміють. А головне, що ніхто не гарантує вам, що якщо вони захоплять те чи інше місто, то не просунуться далі. Немає жодного стримуючого фактору", - підсумував Зеленський.



Що передувало?



Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські окупанти не контролюють Покровськ та не оточили українські підрозділи.

