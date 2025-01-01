Історія білоруського опору: незвична виставка у Луцьку

У Луцькому технічному університеті презентували виставку "Історія білоруського опору". На стендах представили розвиток спротиву та його героїв, починаючи з 1994 року.

Як розповів керівник громадської організації "Білоруська спільнота України" Олексій Францкевич, експозиція — це своєрідний літопис того, як білоруси продовж 30 років борються за своє майбутнє.
"Білоруська спільнота стосовно перепису населення, то це друга спільнота за кількістю, яка проживає на території України. Друга нація за кількістю після українців, яка воює у лавах ЗСУ. Тут ми для того, щоб провести паралель і розповісти різницю між "лукашистами" і білорусами. Якщо завтра імперія ослабне або зникає, у нас з’являється історичний момент почати деокупацію Білорусі", — сказав Олексій Францкевич.
На демонстраційній виставці — світлини з акцій протесту тоталітарному режиму в Білорусі.
Боєць Білоруського добровольчого корпусу Дмитро розповів про те, що стало причиною опору серед білорусів у 2022 році й до нині.

"У 22-ім годі Лукашенко надав білоруську територію для нападу на Україну. Білоруси не могли це пропустити і заплющити на це очі, тому чинили спротив тим логістичним військам, які були тоді на території Білорусі. Москаль завсюди використовує залізницю, білоруські партизани підпалювали шафи релейні, повідомляли місцеперебування російських колон", — говорить боєць.
Захід відвідали викладачі, студенти, представники влади, громадські активісти. Як розповів організатор, волинський історик Валентин Малиновський, представники білоруської спільноти, які займалися створення виставки, перебувають в Україні з 2020 року.

"У Білорусі встановлена фактично авторитарна влада. Вся опозиція або в тюрмах, або за кордоном... Чому 94 рік? Тому що саме тоді Лукашенко став президентом Білорусі. Почалися такі процеси як перетворення демократичної Білорусі в авторитарну державу, яка є сьогодні союзником РФ. Молодь повинна знати не лише історію власної України, а й історію європейську, тому що Україна претендує на членство в ЄС", — зазначив лучанин.
Виставка діяла впродовж дня, її відвідали понад 100 людей, зазначив організатор Валентин Малиновський. Луцьк став четвертим містом, де показали експозицію. "Історію білоруського опору" надалі планують демонструвати в інших містах України.


