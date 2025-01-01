Через недбалість посадовця волинська в’язниця зазнала збитків у 870 тисяч

Посадовця виправної колонії на Волині підозрюють у, що коштувала в’язниці 870 тисяч гривень.Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури заступнику начальника ДУ «Маневицька виправна колонія (№ 42)» повідомлено про підозру у вчиненні службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).Встановлено, що посадовець, який відповідав за комунально-побутове забезпечення колонії, не забезпечив контроль за реальними обсягами та розрахунками наданих установі місцевим підприємством комунальних послуг.Внаслідок цього колонія переплатила за такі послуги понад 870 тисяч гривень.Вирішується питання про відсторонення підозрюваного від посади та про обрання йому запобіжного заходу.Досудове розслідування та оперативний супровід: ТУ ДБР у Львові.