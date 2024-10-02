На Волині судитимуть командира однієї з військових частин за «бойові виплати» на понад мільйон гривень





Про це



Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо командира однієї з військових частин Волинської області, через службову недбалість якого військовослужбовцям було безпідставно виплачено понад 1,2 млн грн бойових.



Обвинувальний акт направлено до суду.



Слідство встановило, що у 2024 році троє військових протягом чотирьох місяців отримували додаткову винагороду за нібито участь у бойових діях, хоча фактично перебували в тилу та на лінії бойового зіткнення не були жодного дня.



Командир частини не забезпечив належної перевірки підстав для виплат, особисто підписував відповідні накази та не вжив жодних заходів для припинення незаконного нарахування коштів.



Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України — службова недбалість в умовах воєнного стану, що спричинила тяжкі наслідки.



Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.



Процесуальне керівництво здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За матеріалами ДБР судитимуть командира військової частини на Волині, який допустив незаконні бойові виплати на понад мільйон гривень.Про це повідомили у пресслужбі ДБР.Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо командира однієї з військових частин Волинської області, через службову недбалість якого військовослужбовцям було безпідставно виплачено понад 1,2 млн грн бойових.Обвинувальний акт направлено до суду.Слідство встановило, що у 2024 році троє військових протягом чотирьох місяців отримували додаткову винагороду за нібито участь у бойових діях, хоча фактично перебували в тилу та на лінії бойового зіткнення не були жодного дня.Командир частини не забезпечив належної перевірки підстав для виплат, особисто підписував відповідні накази та не вжив жодних заходів для припинення незаконного нарахування коштів.Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України — службова недбалість в умовах воєнного стану, що спричинила тяжкі наслідки.Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.Процесуальне керівництво здійснює Волинська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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